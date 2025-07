Michel Ngatchou activement recherché au Cameroun

L’animateur radio fait l’objet de recherche par les autorités sécuritaires nationales. Il serait poursuivi pour « insurrection et autres ».

Selon le document publié par Michel Ngatchou, le secrétariat d’Etat à la Défense chargé de la gendarmerie a émis un avis de recherche à son encontre. Le message porté à l’attention des responsables de circonscriptions de gendarmerie et de police, sans oublier Interpol, annonce la recherche active de Ngatchou Rugero Michel Alias Chris Moby. Il est susceptible d’être poursuivi pour insurrection et autres. En cas de localisation de l’intéressé, il est ordonné son interpellation et sa transmission à Yaoundé, précise le document.

L’avis de recherche est rendu public alors que Michel Ngatchou a annoncé en fin juin dernier avoir quitté le Cameroun. Dans ses explication, l’animateur radio a dit être parti du pays parce qu’étant poursuivi par les autorités camerounaises pour ses positions affichées en faveur de l’opposant Maurice Kamto. Il disait alors être passé par les pays voisins avant de prendre la direction de l’Afrique de l’Ouest pour une destination inconnue.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Ses annonces successives à ce sujet n’ont pas convaincu plusieurs personnes qui voyaient un scénario digne d’un homme engagé à quitter son pays en prenant prétexte des poursuites pour être accueilli ailleurs. Si le document que nous avons consulté est authentique, son émission tend à donner raison à Michel Ngatchou sur la déclaration selon laquelle il serait poursuivi par des autorités camerounaises.

Sur ses réseaux sociaux, depuis qu’il a annoncé avoir quitté le pays, Michel Ngatchou multiplie des publications pour dire que les autorités sont à sa trousse. Ce vendredi, il dit avoir appris qu’on a lancé un avis de recherche contre sa personne au Cameroun. Il n’hésite pas à citer des personnalités civiles et militaires par leur nom en faisant des déclarations sous forme de révélation des faits à leur encontre.