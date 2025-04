MoVe Yaoundé : Célestine Ketcha Courtès encadre une conférence sur le transport urbain par taxi

L’objectif de cette conférence est de permettre le dialogue avec toutes les catégories de parties prenantes, pour des consultations et des échanges à grande échelle, sur les réformes à mettre en œuvre afin d’améliorer le service de transport par taxi dans la ville de Yaoundé.

A cette cérémonie d’ouverture, il y a eu une présentation du projet MoVe et le mot d’ouverture de Mme le MINHDU qui a salué l’engagement de tous les acteurs impliqués (Union européenne, GIZ, AFD), et a exprimé le souhait que Yaoundé devienne « la plus belle ville d’Afrique ».

Il a également été question pour le maire de la Ville de lancer officiellement la campagne de recensement des taxis de la ville de Yaoundé. Des points de recensement ont été placés dans divers quartiers pour que les conducteurs de taxis puissent s’enregistrer.