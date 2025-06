Ngambé-Cameroun : 100 femmes rurales bénéficient d’une formation au Digital

Les bénéficiaires ont reçu leurs attestations de fin de formation le 03 juin dernier au cours d’une cérémonie organisée au Centre Jeune JVEPI-FOMACK de Ngambé dans le département de la Sanaga-Maritime.

100 femmes de la commune de Ngambé ont reçu une formation sur le digital en marge de la fête des mères qui a été célébrée le 25 mai dernier. Au cours de la formation, les désormais amazones du digital ont acquis des compétences clés en informatique, en bureautique et en culture numérique. Elles ont été outillées pour faire usage des facilités qu’offre le numérique pour identifier les opportunités économiques, entrepreneuriales ou professionnelles dans leurs environnements.

L’initiative fait suite à une demande exprimée par les femmes lors de la première édition de la foire de l’employabilité rurale (FER 2024), tenue à Ngambé du 12 au 14 décembre 2024. L’événement avait rassemblé plus de 1 200 participants, avec le soutien du ministère des Arts et de la Culture et l’appui financier de l’Ambassade de France au Cameroun. Dans la dynamique de cette mobilisation, un club TIC-Centre Jeunes avait été créé, porté par des jeunes ayant participé au Camp TIC-Minpostel organisé en 2024 à Edéa.

La formation a été offerte dans la dynamique du Programme de formation MIJEF 2035 (Un million de jeunes enfants et femmes formés au numérique à l’horizon 2035). L’initiative vise à accompagner la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement (SND 30). Elle répond aussi à l’ambition du Centre jeunes JVEPI-FOMACK de Ngambé de devenir un incubateur numérique influent dans le département de la Sanaga-Maritime, ouvert aux jeunes et aux femmes.

C’est dans les locaux de ce centre que la cérémonie de remise des attestations a eu lieu le 03 juin dernier. Elle a connu la présence du représentant résident de l’Institut Africain d’informatique (IAI), Armand Claude Abanda, du promoteur de la fondation Mackenzie (FOMACK) et élite de Ngambé, Me Jacques Jonathan Nyemb. Le président de l’Association Grand Littoral, Guy Constantin Nzati, et le coordonnateur du Centre jeunes Ivan Trésor Mbock y ont pris part.

La formation a été offerte par le Centre jeunes JVEPI-FOMACK avec le soutien financier de la Fondation Mackenzie. L’initiative mise en œuvre en partenariat avec l’Association Grand Littoral a bénéficié de l’assistance technique de l’Institut Africain d’Informatique (IAI).

« A travers cette initiative, nous réaffirmerons notre volonté de multiplier les expériences concrètes et des programmes pour renforcer les compétences des jeunes et des femmes en milieu rural. L’enjeu est de leur garantir un véritable accès aux opportunités économiques et au marché de l’emploi », a déclaré Ivan Trésor Mbock au terme de la cérémonie.