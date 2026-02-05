Occupation anarchique : la mairie de Yaoundé donne un ultimatum sur l’axe Fecafoot–Niki Mokolo

Société



Publié par Dimitri Mebenga
le: 5 février 2026
L’édile de la capitale a fait une sortie dans ce sens le 03 février 2026.

Dans un communiqué rendu public le 03 février 2026, le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messi Atangana, a annoncé une vaste opération de libération des emprises de la voie publique sur le tronçon routier reliant le siège de la Fecafoot au carrefour Niki Mokolo. La mesure concerne les commerçants, vendeurs ambulants ainsi que les propriétaires de garages de fortune installés de manière illégale sur les trottoirs et la chaussée.

L’édile de la capitale précise que les occupants disposent d’un délai expirant le jeudi 05 février 2026 pour libérer les espaces concernés. Il les invite à regagner les hangars récemment construits au marché Mokolo, dotés d’une capacité d’accueil de 1 500 places, spécialement aménagés pour leur installation.
Cette décision s’inscrit dans le cadre des actions menées par la Communauté urbaine de Yaoundé pour lutter contre l’occupation anarchique de la voie publique, améliorer la fluidité de la circulation et renforcer la sécurité des usagers.

Le communiqué souligne le caractère urgent de cette mesure et avertit que des actions coercitives pourraient être engagées contre les contrevenants après l’expiration du délai imparti.

