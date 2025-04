Orange Cameroun fait gagner tous ses clients

Comme cela avait été annoncé lors de la cérémonie de lancement des 25 ans d’empreinte socio-économique au Cameroun, les clients d’Orange Cameroun vont vivre cette célébration à travers de

nombreuses surprises.

C’est ce que l’on peut constater sur les différentes plateformes de la marque, notamment avec l’annonce d’un programme de fidélité destiné à récompenser les millions d’abonnés à travers le pays.

Selon les informations reçues, tout le monde peut gagner, grâce à un

mécanisme simple et interactif. Il suffit de souscrire à son offre

habituelle Orange Bonus via l’application Max it pour commencer à accumuler des points. Chaque palier atteint donne droit à des surprises et des cadeaux.

Et ce n’est pas tout ! Pour les plus chanceux, de gros lots alléchants

sont également en jeu : Des voyages

Des smartphones

Du cash

Cette promotion durera plusieurs semaines, du 04 avril au 02 juillet 2025.