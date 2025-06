Orange Money lance un programme de fidélité avec 500 millions FCFA à gagner !

Orange Money, la solution de mobile money préférée des Camerounais innove une fois de plus en lançant un programme de fidélité destiné à récompenser ses clients et partenaires. Avec 500 millions FCFA à se partager, ainsi que de supers lots attractifs tels que des voyages, tricycles, motos, appareils électroménagers et jusqu’à 1 million FCFA en cash via Orange Money, cette initiative promet de séduire les utilisateurs les plus fidèles !

Comment participer et gagner ?

Pour bénéficier de ce programme, les clients Orange Money quel que soit leur réseau doivent d’abord s’inscrire au #150*0# ou directement depuis l’application Max it, dans l’univers Orange Money. Une fois inscrits, ils auront la possibilité de :

Consulter leur niveau de fidélité ,

, Découvrir leur objectif mensuel et suivre l’évolution de leurs points de fidélité,

Découvrir le gain mensuel auquel ils sont éligibles

Ensuite, il leur suffira simplement d’effectuer des transactions ou paiements du quotidien via Orange Money pour cumuler des points de fidélité et ainsi remporter de l’argent chaque mois.

Comment accumuler des points ?

Chaque client dispose de 100 points de fidélité à cumuler mensuellement. Pour les obtenir, il faut réaliser des transactions telles que : transférer de l’argent, payer des factures, faire des paiements marchands, faire des paiements via OM Asso, recevoir de l’argent depuis l’international, faire une transaction bank to wallet…

De plus, les clients Orange Money peuvent booster leurs points de fidélité en exploitant les nouvelles fonctionnalités du gestionnaire financier Orange Money récemment déployé pour faciliter la gestion financière au quotidien :

La tontine digitale : constituer un groupe de tontine avec des proches pour un meilleur suivi, une meilleure traçabilité et plus de sécurité ;

: constituer un groupe de tontine avec des proches pour un meilleur suivi, une meilleure traçabilité et plus de sécurité ; L’auto-débit : programmer ses paiements habituels pour éviter les oublis (factures, paiements récurrents…) ;

: programmer ses paiements habituels pour éviter les oublis (factures, paiements récurrents…) ; Le coffre-fort : garder ou économiser de l’argent pour un usage future à court, moyen et long terme.

En atteignant leurs objectifs, les clients pourront gagner jusqu’à 10 000 FCFA par mois en cash via Orange Money, en plus d’avoir une chance de remporter l’un des supers lots.

Un programme gagnant-gagnant

Ce nouveau dispositif renforce l’engagement d’Orange Money envers ses utilisateurs, en récompensant leur fidélité tout en encourageant l’adoption des services financiers digitaux. Avec 500 millions FCFA en jeu, l’opérateur mise sur l’attractivité de ses offres pour fidéliser sa clientèle. Pour en savoir plus sur le programme de fidélité, visitez le site officiel d’Orange Money Cameroun : https://orangemoney.orange.cm/fr/programme-de-fidelite-orange-money.html

Ne manquez pas cette opportunité de gagner gros tout en utilisant votre portefeuille électronique préféré !