Orange Music Talents : le programme d’Orange Cameroun pour révéler les talents de la musique

Orange Cameroun c’est 25 années de valorisation des talents camerounais et la culture locale. Des musiques urbaines aux musiques traditionnelles, en passant par les festivals culturels à travers tout le pays. Dans cette promesse, Orange Cameroun a lancé le programme à succès Orange Music Legends, qui durant 02 éditions a donné l’opportunité de créer un véritable métissage entre l’ancienne et la nouvelle génération d’artistes au Cameroun et exposer aux yeux du monde la richesse de nos talents.

Aujourd’hui, la marque revient avec le programme « Orange Music Talents » ! C’est une compétition initiée à la base par le groupe Orange et adaptée par les filiales comme ici au Cameroun, afin de révéler les jeunes talents musicaux locaux. Cette plateforme est destinée à offrir aux artistes en herbe une opportunité qui leur permettra de révéler leur talent, de vivre leur passion et de devenir les prochaines stars de la musique camerounaise.

« Sont concernés : les jeunes camerounais talentueux et désireux de faire carrière dans la musique et les mélomanes, toutes générations confondues. Après Orange Music Legends où des légendes de la musique camerounaise s’alliaient à des vedettes urbaines pour revisiter des classiques du riche répertoire musical du mboa, Orange Music Talents ramène cette alliance, mais cette fois dans le but de dénicher et valoriser des talents bruts, qui seront les prochaines stars », comme précisé dans le dossier de presse destiné à ce programme.

Cette télé-réalité mettra donc en scène trois générations (Légende – Vedette – Talent en herbe) travaillant de concert pour écrire une nouvelle page de l’histoire de la musique camerounaise. Les jeunes talents seront encadrés par un duo de coachs composés de deux légendes (Elvis Kemayo et Ben Decca) et deux vedettes (Locko et Sandrine Nnanga).

Une fois le programme achevé après de longue semaines de résidences et de performances, le gagnant sera annoncé avec à la clé une récompense taillée sur mesure afin de lui permettre de réaliser son « rêve de star » avec Orange.