Plus de 7 000 Camerounais menacés d’expulsion aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, quelques 7 900 Camerounais ne seront plus protégés contre une éventuelle expulsion. Ils perdront en juin prochain, leur statut de protection temporaire. C’est ce qui ressort du communiqué publié vendredi 11 avril, par la porte-parole du ministère américain de la Sécurité interne, Tricia McLaughlin. Selon Le Point, cette décision de l’administration américaine s’inscrit dans le prolongement de la vaste campagne de répression du président Donald Trump, en matière d’immigration.

Ces Camerounais du programme temporary protected status (TPS), constituent la deuxième catégorie de migrants après ceux se trouvant illégalement aux Etats-Unis qui quitteront le sol américain par expulsion. En janvier dernier, le gouvernement américain annonçait déjà le rapatriement de 1 736 Camerounais ne disposant pas de documents officiels les autorisant à résider aux Etats Unis. Ils étaient inscrits sur une liste de 1 445 549 personnes ressortissant d’au moins 268 pays. Leur dénombrement était le début de la mise en œuvre du programme de restriction de l’immigration aux Etas Unis élaboré par Donal Trump peu avant son investiture le 20 janvier 2025.

Concrètement, le programme TPS concerne les personnes dont le pays d’origine est victime d’une catastrophe naturelle, d’un conflit armé ou d’un autre évènement extraordinaire. Ledit statut dure 6 à 18 mois. Il peut être renouvelé par le ministre de la Sécurité intérieure et offre une protection contre une éventuelle expulsion ainsi que la permission de travailler en Amérique. Mais, « les conditions au Cameroun ne justifiaient plus l’attribution de ce statut », a estimé Kristi Noem, secrétaire à la sécurité interne des Etats-Unis.

Une fois de plus, le Cameroun est concerné par les décisions du gouvernement américain sous l’impulsion de Donal Trump. En février 2025, le gouvernement fédéral avait annoncé la suspension pour 90 jours du financement des PEPFAR (Plan d’urgence présidentiel de lutte contre le VIH/Sida) et PMI (Initiative du président américain de lutte contre le paludisme) dans le monde. La mesure a eu des répercussions sur la stratégie de lutte contre le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose au Cameroun. Suite à cette suspension, une mission d’évaluation du Fonds mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose vient de séjourner au Cameroun. Elle est venue évaluer la gestion de plus 655,8 milliards de francs CFA de subvention accordé par le Fonds au Cameroun depuis 2004.