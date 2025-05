Port de Douala : Solange Flore Yango nouvelle DG du Terminal Bois

Première femme camerounaise à occuper ce poste depuis la création du terminal en 1999, elle succède au Français Jean-Luc Pallix.

Le Terminal Bois du Port autonome de Douala aune nouvelle dirigeante. Il s’agit de Solange Flore Yango. Elle a été désignée à l’unanimité comme Directrice générale du Terminal Bois par le Conseil d’administration du PAD, lors d’une session tenue le 15 mai 2025.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Titulaire d’un Master en management des organisations de l’École supérieure de sciences économiques et commerciales de Douala et d’un MBA en Finance obtenu à l’ESSEC, Solange Flore Yango dispose d’un parcours étoffé dans le domaine de la logistique. Elle a occupé des postes à responsabilités chez Bolloré Africa Logistics Cameroun et Saga Cameroun. Depuis 2017, elle assurait déjà les fonctions de directrice générale adjointe du TBPD, supervisant les opérations de manutention des bois.

Avant sa nomination au Terminal Bois du Port autonome de Douala (TBPD), Solange Flore Yango a occupé le poste de Directrice commerciale & projets chez Bollore Africa Logistics Cameroun pendant environ dix ans. Elle a également exercé comme Chef service commercial chez Saga Cameroun.

Elle arrive à ce nouveau poste au moment où 2022, le Port Autonome de Douala a signé un contrat de concession de 15 ans avec l’entreprise italienne Ejn Negri pour moderniser les infrastructures du terminal. Ce projet prévoit notamment la construction de 250 mètres linéaires de quai, l’aménagement de près de 8 hectares de terre-plein arrière et l’extension de 1 200 mètres des voies de Rtg. L’opération, d’un coût de 47,27 milliards FCFA, est entièrement financée par Ejn Negri, qui exploitera l’infrastructure pendant dix ans.