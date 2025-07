Près de 50 auto-écoles suspendues au Cameroun

Le ministre des Transports invoque des manquements techniques et administratifs constatés à l’issue d’une mission d’audit.

Le gouvernement par l’entremise du ministère des Transports suspend la formation en conduite dans près de 50 auto-écoles situées dans plusieurs régions du Cameroun. Le ministre informe l’opinion de sa décision de suspendre ces structures de formation pour certaines catégories du permis de conduire pour des manquements observés. Ces manquements ont été diagnostiqués au cours d’une mission d’audit relatif à la conformité sur la situation technique et administrative des auto-écoles sur l’ensemble du territoire camerounais.

Dans l’ensemble, au moins 70 auto-écoles écopent de la suspension dans certaines régions du pays. La région de l’Ouest vient en tête avec 17 auto-écoles suspendues ; la région du Sud-Ouest vient juste après avec 16 auto-écoles suspendues, l’Extrême-Nord (06), le Centre (04), le Nord (03), l’Adamaoua (02), le Sud (01). Ces structures ne peuvent reprendre la formation qu’après régularisation de leur situation.

Le ministre des Transports précise par ailleurs que seules les auto-écoles disposant des équipements et du matériel roulant adéquat sont autorisées à former les candidats et à les présenter à l’examen du permis de conduire. La liste des établissements de formation en conduite automobile sanctionnés par le ministre des Transports est consultable sur la page dudit ministère en ligne.