Présidence de la BAD : le processus de recrutement fait débat

L’élection du futur président de la Banque africaine de développement qui va remplacer Adesina est prévue en mai 2025 à Abidjan.

Dès le mois de mai 2025, la Banque africaine de développement aura un nouveau président. Celui-ci ou celle-ci viendra remplacer le Nigérian Adésina, président en exercice. En effet, Akinwumi A. Adesina a été élu le 28 mai 2015 et a commencé son premier mandat le 1er septembre 2015. À la suite de sa réélection le 27 août 2020, le Nigérian a entamé son second et dernier mandat le 1er septembre 2020.

Alors que la BAD s’organise à élire son nouveau président, les allégations s’invitent autour de cette élection. « Africa Intelligence » a publié le 21 mars année courante un article intitulé « un cabinet s’invite dans le processus de sélection des candidats ».

Un article que le groupe de la BAD juge faux. Le Groupe de la Banque africaine de développement « réfute catégoriquement les allégations contenues dans l’article publié par Africa Intelligence le 21 mars 2025, concernant le processus de recrutement du président de la Banque.