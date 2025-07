Présidentielle 2025 au Cameroun : Les candidatures de Paul Biya et Joshua Osih déposées ce 17 Juillet

Les commissions de réception des dossiers de candidature de la direction générale des élections et de l’antenne de Bamenda ont reçu leurs dossiers de candidature ce jeudi 17 juillet 2025.

Le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le président Paul Biya Vient de déposer par l’entreprise du secrétaire général du Comité central du parti, Jean Nkuete, son dossier de candidature à l’élection présidentielle du 12 octobre prochain. Pour la circonstance, le vice-Premier Jean Nkuete était en compagnie du ministre directeur du Cabinet civil de la présidence, Samuel Mvondo Ayolo. Le dépôt de cette candidature se fait quatre jours après la déclaration faite via les canaux digitaux par Paul Biya et quatre jours avant la clôture de la réception des dossiers. Le président sortant officialise sa participation à la compétition pour obtenir un 8e mandat à la tête du pays.

Comme le RDPC, le SDF dépose aussi ce 17 juillet le dossier de candidature de Joshua Osih, autre candidat à la candidature en vue de l’élection présidentielle. Les pièces ont été déposées à l’antenne régionale d’Elections Cameroon du Nord-Ouest à Bamenda. Par ce dépôt, Joshua Osih se présente au scrutin présidentiel pour la deuxième fois après 2018 où il a été classé quatrième sur neuf candidats.

Les deux figures sont bien connues de la scène politique camerounaises. Si Paul Biya est au pouvoir depuis le 06 novembre 1982, Joshua Osih est à sa deuxième tentative d’y accéder. Il vient de prendre les rênes du SDF à l’issue du décès du chairman historique, Ni John Fru Ndi, qui a manqué de gagner la présidentielle de 1992 avec 4% d’écart derrière Paul Biya. Les deux candidatures déposés aujourd’hui figurent parmi les plus sérieuses et les plus attendues. Elles viennent s’ajouter aux cinq enregistrées le 16 juillet.

En dehors de ces deux candidatures, Elecam a enregistré deux autres candidatures ce 17 juillet portant le total provisoire à neuf. Le Mouvement citoyen national camerounais (MCNC) a déposé le dossier de candidature de Bougha Hagbe. Le Parti national des patriotes camerounais a aussi déposé le dossier de son de son candidat Ruben Djaouro.