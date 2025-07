Présidentielle 2025 au Cameroun : Prospère Nkou Mvondo dépose la candidature de Maître AKERE MUNA

Le parti UNIVERS est le deuxième à soumettre un dossier de candidature à Elections Cameroon en vue de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025.

Le dossier de candidature de Maître Akere Muna pour l’élection présidentielle du 12 octobre 2025 est sur la table de la commission chargée de la réception des candidatures, commission mise sur pied par Elections Cameroon. Le parti UNIVERS de l’universitaire Prospère Nkou Mvondo qui a investi cette candidature l’a déposée ce mercredi en matinée. Le président national du parti était accompagné d’autres leaders de partis alliés dont le secrétaire général de l’Union des Populations du Cameroun (UPC) Pierre Baleguel Nkot.

Akere Muna est ainsi le deuxième candidat à déposer sa candidature auprès d’Elections Cameroon cinq jours après la convocation du corps électoral. Le 12 juillet dernier, la commission de réception des dossiers a reçu la candidature de Bertin Kisob, président de Cameroon Party for Social Justice (CPSJ). L’homme incarcéré depuis 2017 dans le cadre de la crise anglophone tente d’occuper le siège présidentiel au Cameroun.

Le candidat du parti UNIVERS, Me Akere Muna, avocat international et conseiller de plusieurs chefs d’Etat a déjà révélé les cinq chantiers prioritaires à réaliser si jamais il est élu au soir du 12 octobre. Mais, avant d’y arriver, le leader du mouvement NOW doit voir sa candidature validée. Il se mettra par la suite à la conquête des électeurs pendant la campagne électorale. Il devra faire mieux qu’en 2018 où il a été déclaré neuvième sur neuf à l’issue du scrutin présidentiel avec 0,33% des voix. Si l’on s’en tient aux intentions de déclaration de candidatures cette année, il aura fort à faire. La compétition sera de haute facture si tous les candidats sont retenus.