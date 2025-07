Présidentielle 2025 au Cameroun : voici pourquoi la candidature de Maurice Kamto est rejetée

La candidature du Pr Maurice Kamto, homme politique considéré comme principal challengeur du président sortant, Paul Biya, a été rejetée par le Conseil électoral pour une raison. Le MANIDEM parle de provocation.

En l’état actuel, l’opposant Maurice Kamto n’est pas candidat à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025. Son dossier de candidature déposé le 18 juillet dernier à la direction générale des élections à Yaoundé a été écarté. Le constat est fait après la publication de la liste des candidats acceptés ce 26 juillet par le Conseil électoral. Au cours d’une cérémonie organisée au siège de Elections Cameroon, le président du Conseil électoral, Enow Abrams Egbe a dévoilé la liste des candidats acceptés. Au total, 13 candidats sont en lice, tous issus des partis politiques. Le constat est que Maurice Kamto est absent de al liste. Dans la notification de rejet de candidature, le directeur général des élections, Erik Essousse, invoque comme motif « la pluralité d’investiture par le MANIDEM ».

Le candidat qui revient pour la seconde fois après 2018, se bat depuis quelque temps pour trouver un moyen de faire valider sa candidature. Son parti d’origine le MRC n’ayant pas d’élus, il lui était difficile d’investir Maurice Kamto comme candidat indépendant au regard de l’article 121 du code électoral qui impose 300 signatures. Pour contourner l’obstacle, l’opposant a démissionné du MRC. Il a adhéré au MANIDEM. Le parti de Anicet Ekane l’a investi candidat à la présidentielle. Mais lors du dépôt des candidatures, la candidature de Dieudonné Yebga du même parti est entrée en compétition avec celle du MRC.

Au terme de quatre jours d’examen des 83 candidatures reçues, le Conseil électoral écarte les deux candidatures du MANIDEM. Or, d’autres partis politiques ont investi plus d’un candidat. Mais l’un d’eux a été accepté. Au RDPC, le président Paul Biya a été accepté contre Léon Theiler Onana, rejeté. Au parti UNIVERS, Akere Muna est accepté tandis que Chantale Adélaïde Membouet a été rejetée.

Le président du parti, Anicet Ekane, n’a pas pu retenir toutes ses émotions. Dans une déclaration faite au nom du parti, l’opposant parle d’un « rejet arbitraire de la candidature de Maurice Kamto ». Le MANIDEM affirme que « cette forfaiture est une provocation manifeste et grossière faite au peuple du changement par l’alliance Elecam-gouvernement ». Le parti soutient par ailleurs que Pau Biya et son parti me RDPC veulent éviter le face-à-face avec le candidat du MANIDEM. Le parti annonce la saisine du Conseil constitutionnel.