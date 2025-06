Présidentielle 2025 : des jeunes du Sud condamnent l’appel au changement de régime lancé par leurs ainés de l’opposition  

Dans une communication en date du 19 juin 2025, la jeunesse de Djoum, Oveng, Mintom en particulier et du Sud en général réaffirme leur soutien au président Paul Biya.

14 signataires d’un communiqué parlant au nom de la jeunesse du Sud en général et des arrondissements de Djoum, Oveng et Mintom en particulier expriment leur vive indignation. Et ce, suite à la publication le 18 juin 2025 des « propos outrageants, diffamatoires, irrespectueux tenus à l’encontre du régime du président de la République S.E. Paul Biya », par un « groupe de personnes inconnues des cercles de développement du Sud ».

Référence est faite ici à la déclaration signée par huit fils et filles de la région du Sud appelant la population de ladite région à prendre leurs responsabilités, tourner la page du régime Biya lors de la prochaine élection présidentielle en raison de multiples problèmes qu’elle connaît depuis 43 ans déjà. Au rang de ces problèmes figurent l’état des routes désastreux, le chômage endémique des jeunes diplômés et sous-scolarisés, la mauvaise qualité de vie qui se dispute la scène sociale avec le désespoir généralisé, le manque d’électricité dans certaines localités du Sud depuis l’indépendance du Cameroun, la condescendance et la distance du président Paul Biya vis-à-vis de la population du Sud, et bien d’autres accusations contenues dans la déclaration du 18 juin 2025.

La jeunesse du Sud condamne avec la plus grande fermeté « ces déclarations irresponsables empreintes d’irrévérence, de condescendance, d’indécence, de mépris ». Pour les signataires du communiqué du 19 juin, les déclarations de leurs aînés visent à semer la discorde, à porter atteinte à l’image des institutions républicaines et à compromettre la stabilité et la paix au Cameroun. Ils appellent par conséquent les citoyens à faire preuve de retenue, de patriotisme et de respect envers les plus hautes autorités de l’Etat. Ils ont refermé leur communication en renouvelant leur soutien indéfectible au président Paul Biya.