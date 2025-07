Présidentielle 2025 : Paul Biya confirme sa candidature

Le président de la République du Cameroun est candidat à sa propre succession à l’élection du 12 octobre 2025.

Paul Biya, président de la République du Cameroun depuis le 06 novembre 1982, déclare officiellement sa candidature ce dimanche 13 octobre 2025 à la présidentielle de 2025. Âgé de 92 ans, le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) va briguer le 8e mandat à la tête du Cameroun.

Comme en 2018, le chef de l’État annonce sa candidature via les médias sociaux. « Je suis candidat à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025. Soyez assurés que ma détermination à vous servir est à la mesure de l’acuité des défis auxquels nous sommes confrontés. Ensemble, il n’est pas de défis que nous ‘e puissions surmonter », peut-on lire.

Dans ses messages, le président sortant prend des engagements pour servir les fils et des filles du pays. Pour cela, Il vient vers eux pour solliciter des suffrages. Il veut consacrer son temps et son énergie pour assurer le sécurité et le bien-être des Camerounaises et des Camerounais.

Le président semble aussi justifier son engagement à briguer un autre mandat par des appels multiples lancés par des militants du RDPC et d’autres citoyens. « J’ai donc décidé de répondre favorablement aux appels pressants qui montent des dix régions de notre pays et de la diaspora », écrit le président Paul Biya.

Le président sortant annonce sa candidature deux jours après la convocation du corps électoral qu’il a faite par décret le vendredi 11 juillet 2025. Cette annonce vient taire le débat et les polemiques sur l’éventuelle candidature de l’homme du 06 novembre. L’on peut aussi comprendre l’insistance sur les ondes de RFI du ministre d’Etat Jacques Fame Ndongo. Le porte-parole du RDPC a catégoriquement assuré que Paul Biya est candidat à la présidentielle. Dans les prochaines heures, l’on va assister au dépôt de candidature du RDPC. Dans la pratique, le parti a l’habitude de déposer les candidatures le dernier jour à la dernière heure.