Présidentielle au Cameroun : Léon Theiller Onana appelle à l’organisation de la primaire au sein du RDPC

Le candidat déclaré à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025 pour le compte du Rdpc réagit à la déclaration de candidature du président Paul Biya, lui aussi pour le compte du même parti.

Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais s’achemine pour la première fois au dépôt de deux candidatures en vue de l’élection présidentielle. Avant la déclaration de candidature du président national du parti contesté, Paul Biya, Léon Theiller Onana a déclaré la sienne. Tous deux appartiennent au même parti. Face à la situation, Leon Theiller Onana appelle à l’organisation urgente d’une élection primaire au sein du parti au pouvoir.

Le vote permettra de départager les deux candidats. « Deux militants fidèles, issus de générations différentes, aux profils opposés, et porteurs de visions de société radicalement distinctes : l’une ancrée dans le conservatisme et le clientélisme, l’autre axée sur l’action novatrice et le progrès pour tous, fondée sur le rêve d’un Cameroun nouveau, prospère et émergent », explique Léon Theiller Onana, conseiller municipal à la commune de Monatélé.

Depuis des mois, l’élu conteste la légitimité du président Paul Biya comme président du parti à cause de la non-tenue du congrès depuis 2011. Devant les juridictions, il n’a pas encore obtenu gain de cause. Il continue de soutenir que les organes dirigeants du parti du flambeau ardent sont caducs. « L’élection primaire interne s’impose aujourd’hui comme une nécessité absolue ». Candidat à la primaire, il s’engage à respecter les résultats, quelle que soit l’issue de l’élection.

À sept jours de la clôture du dépôt des candidatures à Elections Cameroon, il est difficile, voire impossible que cette élection primaire se tienne, même si les dirigeants actuels du parti acceptent de se prêter à ce jeu démocratique. Le plus difficile est que ces dirigeants s’appuient aussi sur les statuts du parti pour soutenir que le mandat du président national peut être prorogé. Ce qui a été le cas en 2016. Et que pour autant, l’article 27 alinéa 3 desdits statuts prévoit que le président national du parti est candidat naturel à l’élection présidentielle.