Publié par Xinhua
le: 13 janvier 2026
Un remaniement ministériel du gouvernement du Burkina Faso a été mis en œuvre lundi soir par décret du président burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré.

Le décret, annoncé à la télévision nationale par Ousmane Ouattara, secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, précise qu’Annick Zingué Ouattara a été nommée ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, tandis que Moumouni Zoungrana est le nouveau ministre de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique.

En outre, certains départements ministériels ont vu leurs dénominations modifiées.
Le ministère de la Défense et des Anciens Combattants devient le ministère de la Guerre et de la Défense patriotique. Le ministère en charge de l’habitat et de l’urbanisme est renommé ministère de la Construction de la patrie. Le ministère de la Fonction publique prend désormais l’appellation de ministère des Serviteurs du peuple.
A l’issue de ce remaniement, le gouvernement burkinabè compte au total 22 ministres.

