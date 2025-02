Rencontres économiques : Tony Elumelu est au Cameroun

L’homme d’affaires Nigérian fait partie des invités d’honneur des rencontres économiques qui ont lieu à Yaoundé les 26 et 27 février 2025. Tony Elumelu est au Cameroun. Ceci dans le cadre des rencontres économiques qui tiennent au pays d’Alamine Ousmane Mey organisées par le Groupement des entreprises du Cameroun (Gecam) avec à sa tête Célestin Tawamba.

Parlant de cet invité de marque, par ailleurs patron du groupe bancaire UBA, Mireille Fomekong, Présidente de la commission financement et développement des PME au patronat (Gecam) déclare : « L’un des hommes les plus influents au monde, Tony Elumelu est l’invité spécial des REC. Times Magazine l’a classé parmi les cent personnalités les plus influentes au monde, c’est un entrepreneur de génie, patron du groupe bancaire UBA… venez profiter de cet homme inspirant ».

Selon les organisateurs déplacer une figure impactante comme Elumelu à cette première édition de la plateforme dédiée aux rencontres économiques a pour objectif de « réunir autour de la même table tous les acteurs qui participent à l’animation de l’environnement des affaires dans l’optique d’identifier et de proposer des pistes pour la mise en place d’un véritable plan de relance économique global et sectoriel ».

Ainsi cette rencontre placée sous le thème centrale « Quel modèle de politique économique pour construire un pacte productif, l’évier de croissance pour l’économie camerounaise? » va être l’occasion en deux pour les acteurs de nouer des partenariats, en rencontrant des experts de renom, tout en explorant des perspectives innovantes.