Sénégal : le bilan de l’épidémie de fièvre de la Vallée du Rift s’élève à 17 morts

Dix-sept personnes ont perdu la vie depuis le déclenchement de l’épidémie de fièvre de la Vallée du Rift au Sénégal, a annoncé jeudi le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique.

Depuis le 21 septembre, le pays a enregistré pour l’heure 119 cas confirmés, a indiqué à la presse locale Boly Diop, responsable de la surveillance épidémiologique au sein du ministère.

La majorité de ces cas se concentrent dans les zones d’élevage du nord du pays et la poursuite de la propagation de la maladie suscite une vive inquiétude, a-t-il ajouté.

Le ministère a annoncé le même jour sur les réseaux sociaux que l’hôpital régional de Saint-Louis (nord) avait récemment reçu des équipements modernes de soins intensifs, ce qui devrait considérablement renforcer ses capacités d’accueil et de traitement, notamment pour les cas graves.

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Ibrahima Sy, a souligné que la priorité immédiate était de renforcer les infrastructures médicales afin de garantir des soins rapides et efficaces aux patients, en particulier aux cas critiques, dans le but de sauver des vies et de freiner la propagation de l’épidémie.

La fièvre de la Vallée du Rift est une zoonose causée par un virus du même nom. Elle se propage principalement parmi les animaux, mais peut également infecter les humains, le plus souvent en raison de contact avec le sang ou les organes d’animaux infectés, notamment lors de l’abattage, de la découpe, de l’assistance à la mise bas ou de la manipulation de carcasses.

Les symptômes les plus courants incluent fièvre, maux de tête, douleurs musculaires et fatigue. Si la plupart des cas restent bénins, un traitement tardif peut entraîner des complications hémorragiques potentiellement mortelles.

A ce jour, il n’existe ni médicament antiviral spécifique ni vaccin approuvé pour l’homme.