Striving For All célèbre l’essor des jeunes talents dans la technologie et le leadership au sein de son Thrive Center à Douala

Striving For All (SFA), une organisation non gouvernementale engagée pour une éducation inclusive, a récemment célébré les réalisations remarquables de près de 100 lycéens issus de son programme de développement de la jeunesse 2024–2025, au sein du Thrive Center de Douala. Offert gratuitement, ce programme propose aux jeunes issus de milieux défavorisés une expérience transformative axée sur les compétences numériques, le leadership et la préparation à la vie professionnelle. La célébration, qui s’est tenue le 19 avril 2025, a rassemblé enseignants, familles et leaders locaux afin d’honorer les progrès des élèves et de mettre en lumière l’esprit de collaboration propre à l’environnement d’apprentissage du centre.

Depuis son lancement en 2023, le Thrive Center est devenu un modèle d’excellence éducative, garantissant un accès équitable à une formation de qualité, tant sur le plan technique que personnel. Grâce à une approche holistique de l’apprentissage, SFA permet aux étudiants de se développer tant sur le plan personnel que professionnel, les préparant à devenir des agents de changement dans leurs communautés. À ce jour, l’organisation a accueilli et formé près de 400 enfants.

Une formation complète, à fort impact concret

Les élèves ont suivi un programme riche et équilibré, combinant apprentissages techniques et développement personnel et professionnel. Les matières principales comprenaient : la culture numérique, la programmation, l’administration réseau, l’anglais professionnel et les outils de productivité bureautique. Ils ont également participé à des projets environnementaux et entrepreneuriaux favorisant le leadership, le travail d’équipe et la mise en pratique de leurs compétences dans des contextes concrets.

Une attention particulière a été portée à l’inclusion des genres à travers l’initiative Girls in Tech, développée en partenariat avec Technovation, une ONG mondiale qui inspire les jeunes filles à devenir des leaders technologiques et des entrepreneures. Le programme a permis aux participantes d’explorer le design centré utilisateur, la programmation par blocs et l’entrepreneuriat numérique. Plusieurs étudiantes ont conçu des solutions technologiques innovantes répondant à des défis réels — ouvrant ainsi la voie à une meilleure inclusion des femmes dans l’industrie technologique.

Un fort soutien communautaire et une reconnaissance méritée

« Vous avez franchi une étape importante pour votre avenir. Nous croyons en votre potentiel à créer un impact durable, et nous sommes fiers de vous accompagner avec des compétences qui comptent », a déclaré Geneviève Ngambia, fondatrice et directrice générale de Striving For All, lors de la cérémonie.

Son message a été repris par Emmanuel Elouti, Responsable régional de l’éducation, et Prince Soffack Maurice, ambassadeur de SFA, qui ont félicité les étudiants pour leur détermination et ont insisté sur l’importance de rendre l’éducation technologique accessible à tous.

« Avant de rejoindre le Thrive Center, je ne pensais pas que la tech était faite pour des gens comme moi. Aujourd’hui, je peux créer des sites web, m’exprimer avec assurance, et je me sens prêt à poursuivre une carrière dans la technologie », a témoigné un participant.

Des représentants d’établissements partenaires, notamment le Lycée Joss et le Lycée de New Bell, étaient également présents pour témoigner de leur soutien continu. Les étudiants ont été récompensés pour leurs performances académiques, leur créativité et leur engagement, soulignant l’importance du rôle des familles, des mentors et des enseignants dans leur réussite. Les meilleurs élèves de chaque discipline ont reçu des prix spéciaux pour leurs résultats exceptionnels, en témoignage de l’engagement du programme en faveur de l’excellence et de la motivation.

Prochaines étapes : lancement du programme d’été 2025 et du stage Junior

Striving For All lancera son programme d’été 2025 du 14 juin au 16 août. Les adolescents et jeunes adultes intéressés sont invités à consulter le site web de SFA, à explorer la section « Éducation », et à soumettre leur candidature en ligne. De plus, les cinq meilleurs étudiants de chaque filière ont été sélectionnés pour un entretien, et les candidats les plus prometteurs participeront au Programme de stage Junior — une initiative de 10 semaines leur offrant une expérience pratique et un mentorat destiné à approfondir leurs compétences techniques et en leadership. Nous avons hâte de voir comment ces jeunes talents appliqueront leurs acquis dans des contextes réels.

Rejoignez notre mission

Striving For All invite les entreprises, fondations et organisations à s’associer à sa mission : élargir l’accès à une éducation inclusive et de qualité pour les jeunes à travers le Cameroun.

Votre soutien peut aider à renforcer l’impact de programmes tels que le Youth Development Program et le Junior Internship Program, en dotant toujours plus de jeunes des outils et des opportunités nécessaires à leur réussite.

👉 Pour en savoir plus sur les opportunités de partenariat : Rejoignez nous.

À propos de Striving For All

Striving For All est une organisation à but non lucratif qui œuvre pour offrir des opportunités équitables d’éducation et de soins de santé aux enfants et aux jeunes issus de régions défavorisées. Fondée en 2019 et basée aux États-Unis, SFA agit à l’international. À travers son Thrive Center à Douala, SFA propose des programmes de formation en numérique, environnement et leadership, visant à préparer les jeunes apprenants à réussir dans le monde d’aujourd’hui.

Pour plus d’informations, visitez : www.strivingforall.org

