EN CE MOMENT


Tchad : un conflit intercommunautaire fait une trentaine de morts dans le Hajer-Lamis

Un affrontement intercommunautaire a fait au moins 33 morts mardi soir dans la localité de Dibebé, située à une quinzaine…

Publié par Xinhua
le: 5 novembre 2025
Encore au moins 33 morts dans des affrontements intercommunautaires au Tchad (DR)

Un affrontement intercommunautaire a fait au moins 33 morts mardi soir dans la localité de Dibebé, située à une quinzaine de kilomètres de Ngoura, dans la province tchadienne du Hadjer-Lamis (sud-ouest), selon des médias locaux.

Ces sources précisent qu’une dispute autour d’un puits revendiqué par deux communautés a déclenché ce conflit. Le bilan provisoire fait état de 33 morts et 35 blessés.

Selon des témoins cités par les médias locaux, le différend trouverait son origine dans un ancien contentieux foncier datant de 1967. La tension restait vive dans la zone, malgré le déploiement des forces de sécurité.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



Informé de la situation, le gouvernement tchadien a dépêché une délégation conduite par le ministre de l’Administration du territoire, Limane Mahamat, accompagné du ministre de la Justice, Youssouf Tom, et du ministre de la Sécurité publique, Ali Ahmat Akhbach, afin d’évaluer la situation et de ramener le calme entre les deux communautés.

Pour rappel, deux affrontements distincts ont eu lieu en mai et juin derniers, faisant respectivement plus de 40 et 18 morts.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

Encore au moins 33 morts dans des affrontements intercommunautaires au Tchad (DR)

Tchad : un conflit intercommunautaire fait une trentaine de morts dans le Hajer-Lamis

5 novembre 2025 Publié à 15h33

Un affrontement intercommunautaire a fait au moins 33 morts mardi soir dans la…

Savoir plus
La CEDEAO soutient le Nigeria DR

Soutien de la CEDEAO au Nigeria après les accusations de Trump sur les massacres de chrétiens

5 novembre 2025 Publié à 15h27

La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a qualifié mercredi…

Savoir plus
Des gendarmes Tués en zone de crise dans le Nord-Ouest DR

Cameroun : quatre gendarmes tués dans une embuscade à Bambili

5 novembre 2025 Publié à 14h56

L’attaque attribuée aux séparatistes anglophones s’est produite ce mercredi matin à Bambili dans…

Savoir plus