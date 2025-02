Transport aérien : Afrijet ajoute deux nouvelles lignes directes à son réseau

Depuis le 21 janvier 2025, Port Harcourt au Nigeria est désormais desservie, suivie de Bangui en République Centrafricaine dès le 19 février prochain.

La gabonaise Afrijet continue d’étendre son réseau. La compagnie aérienne gabonaise Afrijet a lancé deux nouvelles destinations au cours de ce mois de janvier 2025 pour renforcer son réseau en Afrique centrale et de l’Ouest. La première de ces nouvelles liaisons est la destination Port Harcourt, au Nigeria, inaugurée le 21 janvier 2025. Afrijet propose désormais deux vols par semaine entre Libreville et l’Aéroport international de Port Harcourt, opérés en ATR 72-600. Ces avions peuvent accueillir 8 passagers en classe affaires et 54 en classe économique, selon la direction d’Afrijet.