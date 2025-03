Transport aérien : Ethiopian Airlines veut construire le plus grand aéroport d’Afrique

Ethiopian Airlines a récemment signé un accord avec la Banque africaine de développement (BAD) pour travailler sur un projet d’aéroport d’un coût de 7,8 milliards de dollars au total et capable d’accueillir 60 millions de passagers par an d’ici 2040.

La Banque africaine de développement (BAD) et la compagnie aérienne nationale Ethiopian Airlines ont signé une lettre d’intention pour développer un nouvel aéroport international en Éthiopie. Ce hub, prévu pour 2040, sera le plus grand d’Afrique.

La lettre d’intention a été signée par Mesfin Tasew, PDG d’Ethiopian Airlines, et Nnenna Nwabufo, vice-présidente de la BAD. Les détails financiers de la participation de la BAD n’ont pas été précisés.

En août 2024, Ethiopian Airlines a signé un protocole d’accord avec la société de conseil Dar, basée à Dubaï, pour la conception de la nouvelle installation. Le projet, qui devrait être achevé dans cinq ans, devrait favoriser considérablement le développement économique de l’Éthiopie tout en stimulant la connectivité aérienne mondiale de l’Afrique.

Avec un chiffre d’affaires de 7 milliards de dollars en 2023/24 et 17,1 millions de passagers transportés, Ethiopian Airlines est la plus grande compagnie aérienne d’Afrique. Ce nouvel aéroport vise à répondre à la forte croissance du trafic aérien international et national.

Les autorités éthiopiennes estiment que ce projet renforcera l’intégration de l’Afrique sur la scène aérienne mondiale, consolidant Addis-Abeba comme un hub incontournable du transport aérien.