Under and Over 7 – des règles simples et des enjeux élevés

Qu’est-ce qui fait la popularité d’un jeu ? Des règles simples et claires, une excitation dès les premières secondes, la nostalgie des classiques et des cotes généreuses ? On peut trouver tout cela dans Under and Over 7, l’un des jeux préférés des utilisateurs de la section 1xGames. Il ne nécessite aucune préparation particulière, n’encombre pas l’interface et vous plonge instantanément dans l’ambiance du jeu.

L’essence même du jeu fait référence à l’une des plus anciennes formes de divertissement : les dés. Il existe de nombreuses variantes sur ce thème, mais c’est Under and Over 7 qui a conquis les cœurs des milliers de fans grâce à son accessibilité et à son attractivité. Pour commencer, rien de plus simple : rendez-vous dans la section 1xGames du site web ou de l’application 1xBet, sélectionnez la catégorie « Dés » et cliquez sur le jeu. Et voilà, vous êtes dans le jeu !

Comment jouer :

Faites un choix : quel sera le montant que les dés vont donner ?

– de 2 à 6 points

– exactement 7 points

– de 8 à 12 points Misez et cliquez sur « Placer un pari ». Lancez les dés et observez le résultat !

Si le total des points est compris dans la fourchette choisie, vous gagnez. Les probabilités sont impressionnantes : un pari sur « Moins de 7 » ou « Plus de 7 » est multiplié par 2,3, et si vous devinez que le résultat est exactement 7, vos gains seront multipliés par 5,8 !

Under and Over 7 est un jeu dans lequel l’intuition, l’instinct et la chance vont de pair. Chaque lancer est une nouvelle émotion et une nouvelle chance de triompher.

Le jeu est illimité quant au nombre de mises, les parties sont rapides, ce qui en fait un choix idéal pour les débutants comme pour les joueurs expérimentés. C’est l’un des jeux les plus populaires de la plateforme qui totalise des dizaines de milliers de paris chaque jour.

Envie d’essayer autre chose ? Trouvez facilement d’autres jeux passionnants dans la section 1xGames. Utilisez la recherche thématique ou cliquez simplement sur l’onglet « Meilleur » pour découvrir les jeux qui ont déjà captivé le public.

Under and Over 7, ce n’est pas que le jeu de dés : c’est de l’émotion, de l’excitation et des décisions rapides. Découvrez de quel côté la chance est avec vous aujourd’hui !

Under and Over – lancez les dés, prenez le prix !