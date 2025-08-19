Wilfried Kuate : de la cravate au volant

L’itinéraire d’un entrepreneur camerounais.

Il y a encore quelques années, Wilfried Kuate portait la cravate, arpentait les bureaux d’une entreprise en tant que responsable commercial. Tout allait bien… Puis un jour, c’est cette petite voix intérieure, souvent ignorée, qu’il a finalement écoutée.

Celle qui pousse à sortir de sa zone de confort. Wilfried décide alors de quitter son poste pour tenter l’aventure entrepreneuriale. Un pari risqué !

Avec son ami et associé Guillaume Mvele, Wilfried fonde SMART EXPRESS. Une plateforme technologique de mobilité qui commence à s’imposer sur le marché camerounais.

Peu à peu, la petite activité gagne en rythme. Les revenus suivent, les économies deviennent possibles.

« « Ce qui m’a motivé à rejoindre la plateforme, c’est aussi parce que c’était bien organisé et qu’il y avait beaucoup de bonus attractifs et beaucoup de clients. Donc c’était très rentable pour le business, j’arrivais à faire des économies mieux que quand j’étais salarié. »

Wilfried ce jeune camerounais n’a pas de recette miracle, mais il a une conviction : avec un peu de courage, et un partenaire solide, tout est possible.

Son témoignage complet est à découvrir en vidéo. Peut-être vous donnera-t-il, vous aussi, l’envie de franchir le pas et de devenir partenaire Yango ? Contactez le 8055 pour plus d’informations.