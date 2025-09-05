Yango Cameroun renforce la mobilisation pour la sécurité à Yaoundé et Douala

Yaoundé / Douala, Cameroun – 04 Septembre 2025. Yango Cameroun, faisant partie du groupe technologique international Yango Group, a récemment organisé deux journées dédiées à la sensibilisation à la sécurité à l’endroit des chauffeurs partenaires. Ces rendez-vous s’inscrivent dans le cadre du Safety Awareness Month, programme annuel mondial mené par Yango Group pour promouvoir des comportements responsables sur la route et réduire durablement les risques d’incidents.

Ces événements ont rassemblé près de 200 chauffeurs partenaires, des représentants institutionnels ainsi que des acteurs du secteur de la santé. Tout au long des deux journées, les participants ont bénéficié de tests de vue gratuits pour renforcer la prévention santé, ainsi que de sessions pédagogiques sur les bons réflexes de conduite et la prévention des incidents, animées par des experts et des institutions spécialisées. Cette approche intégrée, mêlant prévention sanitaire et éducation à la sécurité, illustre l’engagement de Yango Cameroun à conjuguer innovation technologique et impact social dans ses marchés.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





La présence de personnalités telles que le Délégué Régional du MINPOSTEL pour le Centre, la Représentante du Maire de ville de Yaoundé, le Délégué Régional des Transports pour le Littoral, ainsi que des organismes de santé et entreprises partenaires, a donné une portée institutionnelle et opérationnelle forte à l’initiative. À Yaoundé, M. François Xavier Abena, Délégué Régional du MINPOSTEL pour le Centre, a tenu à souligner : « Je félicite Yango pour cette belle initiative. Elle s’inscrit pleinement dans la vision du gouvernement, portée par Madame la Ministre du MINPOSTEL, en faveur de la promotion de l’économie numérique et de la responsabilité sociale des entreprises. »

Pour le Dr Clovis Pilla, Country Manager de Yango Cameroun, « la sécurité est une responsabilité partagée. Cette campagne vise à doter nos chauffeurs des connaissances et outils nécessaires pour rester en bonne santé, vigilants et responsables – des éléments essentiels pour rendre nos routes plus sûres pour tous. »

Ces deux étapes marquent une nouvelle phase dans la mobilisation de Yango au Cameroun pour la sécurité. Les prochaines semaines verront la diffusion de contenus éducatifs sur les plateformes digitales de Yango et de ses partenaires médias, afin de sensibiliser un public plus large et d’ancrer durablement les bonnes pratiques sur les routes camerounaises.

À propos de Yango Group

Yango Group est une entreprise technologique internationale qui transforme les technologies mondiales en services quotidiens adaptés aux communautés locales. Avec un engagement indéfectible envers l’innovation, nous remodelons et améliorons les technologies de pointe du monde entier en services intégrés au quotidien pour des régions diverses. Yango propose sa Super App au travers de laquelle des services de mobilité numérique et autres services sont fournis par des tiers indépendants dans plus de 30 pays en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine. L’application multilingue de Yango est disponible gratuitement sur Android et iOS.

Contact presse : pr@yango.com