Yango Group publie son tout premier rapport dʼimpact

Celui-ci met en lumière 4 milliards de dollars générés par ses partenaires et des investissements croissants dans lʼéducation tech.

Yango Group annonce aujourdʼhui la publication de son tout premier rapport dʼimpact, une analyse complète de ses contributions sociales,

économiques et environnementales dans plus de 30 pays. Ce rapport pose les bases dʼun cadre de référence à long terme permettant à Yango de mesurer et de communiquer lʼimpact de ses activités en tant quʼentreprise technologique mondiale ancrée dans les marchés émergents.

Cette première édition illustre lʼévolution de Yango, passée dʼun service de VTC lancé en 2018 à un écosystème numérique multiservices utilisé quotidiennement par des millions de personnes. Le rapport met en évidence la manière dont les technologies de Yango soutiennent lʼentrepreneuriat local, élargissent les opportunités de revenus pour les chauffeurs et coursiers partenaires, et contribuent au développement des compétences nécessaires à la construction des villes numériques de demain.

Daniil Shuleyko, CEO de Yango Group, souligne lʼimportance de ce rapport pour lʼentreprise : « Alors que nous poursuivons notre expansion à lʼinternational, nous nous engageons à faire grandir non seulement nos technologies, mais aussi notre impact positif sur les communautés, les économies locales et les générations futures. Notre ambition est de contribuer, aux côtés des pays où nous opérons, à la construction des

villes et des opportunités numériques de demain. »

Soutenir les partenaires locaux : 4 milliards de dollars générés lʼan dernier

Selon le rapport, les chauffeurs et coursiers partenaires utilisant les services de Yango ont généré plus de 4 milliards de dollars US en 2024. Le réseau de partenaires de Yango compte aujourdʼhui 6 000 entreprises, 2,1 millions de chauffeurs partenaires enregistrés et 600 000 coursiers partenaires.

Dans le segment de la livraison, 40 % des utilisateurs sont des petites et moyennes entreprises PME qui sʼappuient sur lʼinfrastructure de Yango pour toucher de nouveaux clients et développer leurs activités. Ces dynamiques positionnent Yango comme un acteur clé de la création de valeur économique et de lʼentrepreneuriat en Afrique et dans dʼautres marchés émergents.

Renforcer les économies locales grâce à la technologie

Le rapport met également en lumière le rôle de Yango dans le développement urbain et le commerce numérique. En Côte dʼIvoire, lʼentreprise pilote des initiatives de mobilité électrique visant à réduire les émissions et à moderniser les infrastructures de transport.

Dans plusieurs marchés, des services comme Yango Achat & Vente permettent aux petits commerçants dʼaccroître leur visibilité et de

renforcer la confiance des clients, favorisant ainsi leur intégration dans lʼéconomie numérique. De son côté, Yango Food élargit lʼaccès aux restaurants locaux et aux produits du quotidien, stimulant lʼactivité des consommateurs tout en créant des opportunités de revenus flexibles pour les coursiers.

Investir dans les STIM : préparer les talents pour les villes de demain

Lʼun des axes majeurs du rapport concerne les investissements de Yango dans lʼéducation STIM Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques) et le développement des compétences numériques. Cette stratégie sʼarticule autour de 4 initiatives phares destinées à doter les jeunes des compétences requises dans des économies numériques en forte croissance.

La première est la bourse dʼétudes Yango Fellowship, lancée en Zambie pour accompagner des étudiants STIM dʼexcellence à travers un soutien financier complet, du mentorat et des ateliers pratiques. Le programme a été étendu à la Côte dʼIvoire début 2025, ouvrant de nouvelles perspectives à de jeunes talents.

En parallèle, Yango a renforcé lʼapprentissage pratique à travers des hackathons dédiés à la mobilité et aux villes intelligentes, réunissant plus de 800 participants dans 6 pays africains. Ces événements ont permis aux participants de développer des compétences appliquées en data science, en machine learning et en innovation urbaine.

Pour démocratiser lʼaccès aux compétences numériques de base, Yango a également proposé des formations gratuites en analyse de données SQL, suivies par plus de 2 000 apprenants au Ghana, en Côte dʼIvoire et en Zambie. Ces formations visent à renforcer la

maîtrise des données, un levier essentiel pour les carrières dans les secteurs technologiques.

Enfin, au Cameroun, Yango a soutenu le Technovation Challenge, permettant à 100 jeunes filles de concevoir des projets technologiques et entrepreneuriaux avec lʼaccompagnement de mentors locaux. Cette initiative illustre lʼengagement de Yango en faveur de lʼinclusion et de lʼaccès des jeunes femmes aux filières STIM. Dans leur ensemble, ces programmes traduisent la vision de long terme de Yango : aider les jeunes générations africaines à participer activement à la construction et à lʼévolution des villes numériques de demain.

Investissement communautaire et inclusion culturelle

Au-delà de la technologie et de lʼéducation, le rapport met en avant les initiatives communautaires de Yango à travers lʼAfrique. Celles-ci incluent des programmes dʼinclusion numérique pour les étudiants malvoyants en Angola, le soutien à des académies de football pour les jeunes en Côte dʼIvoire et en Zambie, ainsi que des projets dʼart public en République Démocratique du Congo. Ces actions reflètent la conviction de Yango selon laquelle le progrès technologique doit sʼaccompagner dʼinclusion sociale et de préservation des identités culturelles.

Retrouvez le rapport dʼimpact complet ici.