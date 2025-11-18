Yango lance un nouveau parcours de sécurité dans son application au Cameroun

Yango intègre des checklists de sécurité personnalisées permettant aux passagers de visualiser lʼétat des mesures de sécurité mises en place pendant leurs trajets. Lʼinterface rappelle automatiquement aux utilisateurs dʼactiver certaines fonctionnalités comme le partage dʼitinéraire avec un contact de confiance ou la mise à jour de leurs informations personnelles, tout en affichant le statut en temps réel du trajet et son niveau de sécurité.

Douala, le 10 novembre 2025 — Yango Ride, un service du groupe technologique international Yango Group, déploie une nouvelle version de son parcours de sécurité au Cameroun. Cette mise à jour intègre des checklists de sécurité personnalisées, permettant aux passagers de consulter à tout moment le statut des mesures de sécurité en place, dʼutiliser un code PIN unique pour démarrer le trajet, et dʼaccéder à un centre de sécurité entièrement repensé, incluant des conseils utiles avant et pendant le déplacement. Cette nouvelle fonctionnalité sera progressivement disponible pour lʼensemble des utilisateurs dans les prochaines semaines.

Checklist avant le trajet et code PIN : des étapes pour rendre les trajets plus sûrs et plus pratiques

Le centre de sécurité présente une liste dʼactions recommandées pour les passagers : lecture des consignes de sécurité, mise à jour des informations personnelles, ajout de contacts de confiance, envoi dʼun selfie ou encore validation de leur adresse e-mail. Si une action est manquante, lʼapplication la signale et invite lʼutilisateur à la compléter.



Les passagers peuvent également en un clic consulter les normes applicables aux chauffeurs partenaires, les démarches à suivre en cas de conflit ou dʼincident, ainsi que des informations détaillées sur chaque fonctionnalité de sécurité. Lʼécran principal de lʼapplication donne un accès rapide aux boutons SOS et au service dʼassistance en cas

dʼurgence.

“La sécurité est notre priorité absolue chez Yango. Nous estimons quʼil est essentiel non seulement de mettre en place des technologies de sécurité robustes, mais aussi de les rendre visibles et transparentes pour chaque utilisateur. Grâce à nos nouvelles checklists personnalisées, les passagers peuvent désormais voir concrètement ce que nous faisons pour les protéger à chaque étape de leur trajet — du moment de la réservation jusquʼà lʼarrivée,ˮ déclare Dr Clovis Pilla, Directeur Pays de Yango Cameroun.

Yango Ride déploie également progressivement une nouvelle fonction de vérification par code PIN entre passagers et conducteurs partenaires. Avant le début du trajet, un code à quatre chiffres est généré et affiché dans les deux applications. Le passager doit communiquer ce code au conducteur pour que le trajet puisse démarrer. Ce processus

vise à garantir que le passager monte bien dans le véhicule qui lui est destiné.

Une visibilité renforcée sur le statut de sécurité pendant le trajet

Le centre de sécurité affiche désormais le statut en temps réel du trajet et indique les mesures de sécurité actives. Plusieurs éléments sont pris en compte dans lʼévaluation du niveau de sécurité, notamment :

Vérification dʼidentité du conducteur : les conducteurs partenaires doivent télécharger des photos recto verso de leur permis de conduire, ainsi quʼun selfie les présentant avec ce document. Ces informations sont ensuite comparées à leur profil. Aucun trajet ne peut être effectué sans cette étape.

Contrôle de la vitesse : lʼapplication Yango utilise le GPS pour suivre lʼitinéraire et mesurer la vitesse du véhicule, comparée à la limite autorisée sur la portion concernée selon les données du navigateur.

Contrôle du style de conduite : un système de suivi du comportement de conduite analyse les données des accéléromètres et gyroscopes du smartphone du conducteur afin de détecter les accélérations, freinages ou manœuvres brusques. En cas de conduite jugée dangereuse, un avertissement est envoyé au conducteur. En cas de récidive, son accès à la plateforme peut être restreint.

Plus de 25 fonctionnalités dédiées à la sécurité

La sécurité constitue lʼun des piliers de Yango. Plus de 25 fonctionnalités sont disponibles pour les passagers et les chauffeurs partenaires avant, pendant et après le trajet : suivi de la vitesse et du style de conduite, partage dʼitinéraire avec des contacts de confiance, accès rapide aux numéros dʼurgence, et bien dʼautres encore.