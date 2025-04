À travers le Global Gateway, l’UE favorise les échanges économiques entre le Cameroun et le Tchad

Cela justifie le geste fort de la délégation de l’Union européenne au Cameroun qui a contribué pour plus de 40 millions d’euros à la construction du pont sur le Logone. Inauguration de l’édifice futuriste a eu lieu le 28 avril dernier.

C’est une bouffée d’oxygène pour les commerçants des produits périssables qui sont acheminés chaque jour dans le département du Logone et Chari. Les habitants de Bongor au Tchad et Yagoua au Cameroun trouveront leur compte sur ce pont de 620 mètres et bidirectionnel assorti d’une route de raccordement sur environ 14,180 km construit avec l’expertise européenne de Razel.

L’investissement phare du Global Gateway de l’UE a marqué de son emprunte pour dynamiser les connexions et les échanges commerciaux sur le corridor stratégique Libreville-Douala-Ndjamena. Un engagement de l’UE dans son souci exceptionnel de procurer des infrastructures au service des populations. Les Premiers ministres du Cameroun et du Tchad étaient présents à cette cérémonie d’inauguration du Pont sur le Logone, un important symbole dans le renforcement de la connectivité et la promotion de l’intégration économique sous-régionale.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





La vision phare du Global Gateway

Le Global Gateway vise à soutenir une croissance durable et inclusive, à renforcer la résilience économique des pays partenaires. C’est un partenariat et des liens renouvelés qui s’écrivent. La stratégie Global Gateway est synonyme de connexions durables et fiables au service des citoyens et de la planète. Cette infrastructure va directement et indirectement bénéficier aux 3.700.000 habitants de la région de l’Extrême-Nord au Cameroun et 900.000 habitants du Mayo Kebi Est au Tchad grâce à l’amélioration de la mobilité des personnes et des biens, la stimulation du commerce et du développement économique sous-régional ainsi que le renforcement de la cohésion sociale et culturelle entre les communautés riveraines.

L’action de la délégation de l’UE au Cameroun est à saluer en ce sens qu’elle s’inscrit dans la vision plus large de l ‘UE en matière de connectivité et de développement mondiaux. Le pont sur le Logone est un exemple car l’ouvrage est à présent une porte d’entrée vers de nouvelles opportunités pour les populations du corridor stratégique Libreville-Douala-Ndjamena.

Au-delà d’une simple célébration, la cérémonie d’inauguration du Pont sur le Logone intervient dans un contexte marqué par les célébrations de l’anniversaire des 50 ans de coopération de l’UE au Cameroun (1975-2025), et symbolise l’engagement de l’institution à bâtir aux cotés des autorités un continent plus interconnecté et plus prospère.