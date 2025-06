CAF-UE : Samuel Éto’o et l’Union européenne dessinent un nouvel horizon pour le football africain

Les représentants des deux organisations officialisent un partenariat historique.

Le 03 juin 2025, Yaoundé a été le théâtre d’une rencontre d’une portée historique pour le football africain. L’Ambassadeur de l’Union Européenne au Cameroun, Jean-Marc Châtaigner, a reçu Samuel Eto’o, président de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) et membre du comité exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF), pour discuter des détails de l’accord de partenariat signé le 18 mai 2025 entre la CAF et l’Union européenne (UE). Officialisé par le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, et le Commissaire européen aux partenariats internationaux, Jozef Síkela, cet accord ambitieux marque un tournant décisif pour le développement du football en Afrique.

Samuel Éto’o, figure emblématique du football africain n’a pas caché son enthousiasme. « Ce partenariat ne concerne pas que le sport. Il est susceptible de tisser des liens, de transformer le moyen en opportunités, d’autonomiser les jeunes dans un environnement sain et sécurisé », a déclaré M. Eto’o, dans une posture à la fois institutionnelle et militante. Le but ? Bâtir un football africain qui forme, élève et transforme. Le chef de la délégation de l’UE au Cameroun est ravi pour sa part de de ce que ce partenariat avec la CAF puisse soutenir activement le développement du football en Afrique.

Concrètement, cet accord majeur prévoit le sponsoring par l’UE de compétitions phares de la CAF, notamment la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies (« CAN ») 2025 et 2027, la Coupe d’Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies 2024 qui se tiendra du 5 au 26 juillet 2025, ainsi que le Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF. Un élément clé de cet accord est le soutien au Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF, qui touchera jusqu’à 33 000 écoles à travers l’Afrique.

Lors de cette rencontre, Samuel Eto’o précise à nouveau : « Nous sommes honorés et enthousiastes de joindre nos efforts à ceux de l’Union européenne, acteur reconnu pour œuvrer dans la promotion de l’égalité et la défense des droits humains ».

Les jalons d’une collaboration prometteuse

L’accord, qui s’étend sur une durée initiale de trois ans, repose sur plusieurs axes stratégiques. Parmi ceux-ci figurent le renforcement des infrastructures sportives, la formation des jeunes talents, l’amélioration de la gouvernance dans les fédérations nationales, ainsi que la promotion de l’égalité des genres dans le football. L’UE, avec son expertise en matière de coopération internationale, apportera un soutien technique et financier pour accompagner la CAF dans la mise en œuvre de ces objectifs.

Pour la FECAFOOT, cet accord représente une opportunité unique de consolider le rôle du Cameroun comme leader du football africain. Samuel Eto’o a réaffirmé l’engagement total de sa fédération : « Au nom de la FECAFOOT, je m’engage à soutenir pleinement ce partenariat. Vous pourrez compter sur notre implication sans faille pour garantir un impact significatif et durable, conformément aux accords conclus entre l’UE et la CAF. »

Une nouvelle ère s’ouvre donc pour le football africain. Cette réunion stratégique a permis d’aborder les engagements pris et de mettre en œuvre des initiatives conjointes bénéficiant à la promotion du football jeune et féminin africain.

À propos de l’Union européenne au Cameroun

L’Union Européenne est un partenaire clé du Cameroun, soutenant le développement durable, la promotion des droits de l’homme et l’inclusion par la culture, le sport. Notre présence au Cameroun est marquée par un engagement fort envers les valeurs de solidarité et de coopération.