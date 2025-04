Cameroun : Bamboutos FC maintient sa décision de se retirer du championnat MTN Elite One

Le club de football revendique des primes impayées d’un montant d’environ 90 millions de francs CFA à la Fédération camerounaise de football.

La Fédération camerounaise de football et les dirigeants de Bamboutos football club n’ont pas encore trouvé un terrain d’entente dans la crise qui les oppose. Le 15 avril dernier, les deux parties ont tenu une première rencontre à l’effet de trouver un accord favorisant le retour en championnat du club du Mbouda. Mais, à l’issue des échanges, « le club regrette de porter à la connaissance de l’opinion qu’aucun accord n’a pu être trouvé ». Par conséquent, « à défaut d’un compromis satisfaisant dans les meilleurs délais, le Bamboutos FC de Mbouda maintiendra sa décision de se retirer du championnat », annonce le conseil d’administration du club.

La crise entre Bamboutos FC et la Fécafoot porte sur des primes impayées et sur des dérives observées dans la pratique du football au sein du championnat. Concernant la pratique du football, le club dit être victime d’une « cabale orchestrée par les dirigeants de l’instance faitière du football au Cameroun. Les officiels faussent constamment les résultats de nos matchs avec des effets immédiats de notre classement », indique le club. Bamboutos exige à ce sujet la suspension des arbitres passibles des faits de corruption et aux ordres de certains responsables. « Le club dénonce fermement ce qu’il considère comme un complot organisé pour faire couler une institution sportive respectée et ambitieuse ».

Quant aux aspects financiers de la crise, le club revendique des primes impayées d’un montant de 90 millions de francs Cfa répartis en trois catégories. La prime du vainqueur de la Super Coupe du Cameroun, édition 2022-2023 d’un montant de 50 millions de francs CFA ; la prime de vice-champion du Cameroun édition 2023 d’un montant de 25 millions de francs Cfa ; la prime du finaliste de la Coupe du Cameroun édition 2022 s’élevant à 15 millions de francs CFA. A cela s’ajoutent la quote-part du club sur la prime de sponsoring et la rétrocession de 50% des recettes issues de la billetterie.

Malgré l’absence d’accord à ce premier niveau de dialogue, le club dit être ouvert au dialogue avec la Fécafoot. L’instance faitière quant à elle a déjà programmé Bamboutos FC dans les prochains matchs qui se dérouleront le week-end qui s’annonce. La Fédération surfe aussi sur les sanctions qui pèsent sur le club en cas de retrait du championnat.