Cameroun : Cabral Libii projette un budget de 10 000 milliards en 2027

Le député de la nation déclare au regard des évolutions observées dans le projet de loi de finance en examen au Parlement que le potentiel du Cameroun permet d’atteindre cet objectif en un an.

Le président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le député Cabral Libii exprime sa joie de constater les améliorations projetées dans la loi de finances pour l’exercice 2026. Le texte défendu depuis le 27 novembre par le chef et les membres du gouvernement, prévoit un budget de l’État équilibré en ressources et en emplois à la somme de 8 816,4 milliards de francs CFA comparé à 7 335,9 milliards en 2025. La proposition du gouvernement est en augmentation de 1 080,5 milliards de francs en valeur absolue et de 14,0% en valeur relative.

Cette augmentation ainsi que d’autres évolutions en projection dans la loi de finances en examen au Parlement réjouissent Cabral Libii, candidat malheureux aux élections présidentielles de 2018 et de 2025. Selon lui, le projet de budget en question « est encourageant et témoigne de la volonté apparente de progrès ». L’homme politique qui veut apporter le changement au pays exprime son optimisme quant au maintien de la courbe à la hausse pour les prochains exercices en commençant par 2027.

Cabral Libii pense que le chef de l’État pourrait s’appuyer sur le potentiel du pays pour « fixer le cap à 10 000 milliards pour l’exercice budgétaire 2027 ». Cependant, le candidat déclaré 3è à l’issue du scrutin du 12 octobre 2025 énonce un défi majeur à relever en vue de l’atteinte de cet objectif identifié. « Cela n’est envisageable que dans un pays en paix », pointe-t-il. Cependant, le contexte sociopolitique qui a précédé l’examen du budget 2026 a montré la fragilité de la paix au Cameroun. Les contestations post-électorales ont presque embrasé le pays. Les tensions qui sont montées durant ces dernières semaines ne sont pas encore descendues au point zéro. Bien que la menace s’éloigne, elle laisse planer une idée de résistance dans certaines parties du pays.