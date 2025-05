Cameroun : Camwater dans la course de l’eau minérale, le gouvernement déclare Aura impropre à la consommation

L’information est contenue dans une note signée le 06 mai 2025 par Gaston Eloundou Essomba, ministre de l’Eau et de l’Energie.

Les activités de production et de commercialisation de l’eau de table en bonbonne de l’Entreprise Aura Cameroun sont suspendues à titre conservatoire. C’est la substance d’une note signée par le ministre de l’Eau et de l’Énergie le 06 mai dernier.

Selon le membre du gouvernement, vu le décret fixant les modalités de désignation des agents assermentés pour la surveillance et le contrôle de la qualité des eaux; les Procès-verbaux de contrôle des 24 et 25 avril 2025 et les rapports d’essai n°250424 000178 01 du 29 avril 2025 et n° 250429 000184 01 du 06 mai 2025 du Centre Pasteur du Cameroun, il décide qu’à compter du 06 mai 2025 les activités sont suspendues à titre conservatoire, pour production et commercialisation de l’eau impropre à la consommation, les activités de production et de commercialisation de l’eau de table en bonbonne de l’Entreprise Aura Cameroun.

« Toute violation de la présente mesure de suspension est passible des poursuites judiciaires, conformément à la législation en vigueur. Les Préfets territorialement compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision qui sera enregistrée, publiée et communiquée partout où besoin sera », stipule les articles 2 et 3 de cette note ministérielle.

Une décision qui intervient alors que la Camwater vient de lancer un appel à manifestation d’intérêt international pour sélectionner des entreprises capables de construire des lignes d’ultrafiltration et d’embouteillage de l’eau de table. Avec pour objectif de construire une vision d’avenir axée sur la croissance, la rentabilité et l’autonomie financière.