Cameroun : déclaration des Lions indomptables sur les conflits autour de la tanière

Les joueurs de la sélection nationale masculine de football sénior ont exprimé leur indignation face à la situation conflictuelle autour de l’équipe. Par la voix de leur capitaine Vincent Aboubakar, ils appellent les différents acteurs à la retenue.

« Chers compatriotes,

C’est avec une émotion profonde et un véritable esprit d’humilité que nous, joueurs de la sélection nationale camerounaise, les Lions Indomptables, choisissons aujourd’hui de prendre la parole. Ce message provient du cœur, car nous nous savons être non seulement les porte-drapeaux de notre nation sur le terrain, mais aussi les soldats du peuple camerounais, gardiens de l’héritage et du patrimoine que représente le football dans notre pays.

Nous ne prenons que très rarement la parole publiquement, car nous estimons que notre rôle en tant que sportifs est avant tout de parler sur le terrain, par nos efforts, nos performances et nos sacrifices. Mais aujourd’hui, face à la gravité de la situation que nous vivons, nous ne pouvons pas garder le silence. Nos responsabilités envers notre pays et envers vous, peuple camerounais, nous obligent à intervenir avec humilité, sincérité et sérieux.

Nos objectifs restent simples et clairs : porter haut les couleurs du Cameroun, rendre fier notre peuple et remporter des titres pour glorifier notre pays. Nous avançons chaque jour avec dévouement et sacrifice pour incarner ces aspirations communes à tous les Camerounais.

Nous avons récemment accompli une qualification importante pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) et poursuivons nos efforts pour emmener le Cameroun à la prochaine Coupe du Monde. Nous sommes pleinement engagés dans ces missions et, pour cela, nous avons besoin de stabilité et de sérénité autour de notre équipe.

Cependant, nous devons reconnaître que ces derniers temps, nous faisons face à des difficultés qui dépassent le cadre sportif et qui affectent directement nos performances, ainsi que l’image de notre grande nation.

Dans cet esprit, nous estimons qu’il est primordial de clarifier notre position avec humilité, mais aussi avec fermeté :

– Nous réitérons notre soutien indéfectible à notre sélectionneur et à son staff technique, en qui nous avons une confiance totale. Nous croyons profondément en leurs capacités à nous guider vers le succès et à réaliser les ambitions collectives du Cameroun. Leur travail, leur vision et leur engagement sont essentiels pour le futur du football camerounais. Cependant, nous sommes contraints de constater que ce travail est perturbé par des tensions inutiles qui mettent en péril l’équilibre de notre équipe.

– Nous souhaitons ici interpeller la Fédération camerounaise de football. Nous reconnaissons et remercions cette institution pour le soutien qu’elle nous a apporté jusque-là, mais il est indispensable qu’elle garantisse un environnement propice à la sérénité et au bon fonctionnement de notre équipe. Les perturbations et discordes que nous avons observées récemment n’aident ni notre entraîneur, ni notre staff, ni nous, les joueurs. Ces tensions ont effectivement des répercussions sur nos performances et notre capacité à mener à bien nos objectifs. Par conséquent, nous implorons la Fédération de tout mettre en œuvre pour permettre à notre sélectionneur et à son staff de travailler dans la paix et avec la stabilité nécessaires.

– Nous demandons également à tous les acteurs impliqués dans le football camerounais de privilégier le dialogue, l’entente et l’unité. Nous sommes avant tout des sportifs, apolitiques et unis par une seule cause : porter haut le drapeau du Cameroun. Nous n’accepterons pas de devenir l’objet ou les victimes de conflits externes. Nous appelons donc chacun à œuvrer pour l’unité nationale et à éviter les disputes qui nuisent tant à notre image qu’à notre football.

Au peuple camerounais, notre source de motivation et de force, nous vous disons ceci : merci pour votre soutien indéfectible. Nous sentons vos prières et vos encouragements à chaque match, et c’est grâce à vous que nous trouvons l’énergie de nous surpasser. Nous savons que vous avez soif de victoires et que vous souhaitez voir le Cameroun triompher sur la scène internationale. Nous promettons de continuer à travailler dur pour atteindre ces objectifs et pour réussir à combler vos cœurs.

En ce mois de profonde spiritualité pour notre pays, nous adressons une pensée particulière à nos **frères et sœurs de la communauté chrétienne, actuellement dans le moment sacré du Carême, et à nos frères et sœurs de la communauté musulmane, engagés dans le mois béni du Ramadan. Nous vous exprimons notre respect et notre soutien dans ces périodes importantes de foi et de sacré. Puisse ce temps de recueillement, d’abnégation et de prières renforcer la paix intérieure de chacun, ainsi que l’unité et la solidarité de notre grande nation. Votre foi, votre dévouement et vos valeurs spirituelles sont une inspiration pour nous tous.

Enfin, nous souhaitons adresser notre gratitude à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Paul Biya, pour les encouragements qu’il a adressés à notre égard. Vos mots sont pour nous une source de motivation supplémentaire.

Chers compatriotes, le football est bien plus qu’un simple sport pour notre pays. C’est une passion, un héritage et un vecteur d’unité qui transcende nos différences. Nous appelons chacun à jouer son rôle pour préserver cette flamme qui fait vibrer tout un peuple. Ensemble, avançons vers un avenir meilleur pour le football camerounais, dans la paix, la sérénité et l’unité nationale.

Nous, Lions Indomptables, soldats au service du peuple, jurons de continuer à tout donner pour l’amour de notre drapeau. Ensemble, pour le Cameroun… toujours !

Avec respect et humilité,

Les Lions Indomptables du Cameroun. »