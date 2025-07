Cameroun-Développement urbain : le Minhdu et la Cassid liés par une convention de partenariat

Le ministre de l’Habitat et du Développement urbain (Minhdu), Célestine Ketcha Courtés et la présidente d’organisation de Sky Awards, Leonie Bwemba, ont paraphé le document à Bafoussam.

L’Association camerounaise des architectes d’intérieur (Cassid) représentée par Léonie Bwemba et le gouvernement du Cameroun représenté par le ministre Célestine Ketcha Courtés ont signé un partenariat de collaboration le 02 juillet 2025 dans la capitale régionale de l’Ouest.

La convention de partenariat vise à développer six grands axes dans le but de professionnaliser, légaliser et structurer l’architecture d’intérieur au Cameroun. Pendant les trois prochaines années, les deux partenaires vont travailler ensemble pour mettre en œuvre les clauses de la convention. Il est annoncé à cet effet la création d’une task force composée des ressources humaines issues du ministère et de la Cassid pour faciliter la réalisation des actions envisagées par cette initiative inédite.

« Cette convention est la première du genre et cela permet de reconnaître officiellement l’architecture d’intérieur comme profession et par-delà, permet à la Cassid d’asseoir son leadership en tant que la seule entité représentative de l’architecture d’intérieur au Cameroun », précise Léonie Bwemba. Elle mentionne d’autres avantages du partenariat sur lesquels le Minhdu insiste. Il s’agit en l’occurrence de travailler sur le design inclusif en faveur des personnes à mobilité réduite et d’autres personnes handicapées. Le but à terme est que toute personne ait accès aux édifices publics et privés sans difficulté.

La signature du document a eu lieu en marge de la semaine de l’Habitat qui se déroule à Bafoussam du 30 juin au 07 juillet. L’événement est placé sous le thème national contextualisé « innover et agir localement face aux crises urbaines : pour une gestion durable et participative en faveur du développement du Cameroun ».