Cameroun/ Guinée Équatoriale : un accord pétrolier à fort potentiel économique

Les autorités des deux pays ont signé une convention le 03 février 2026 pour l’exploitation d’un gisement pétrolier au niveau de leurs frontières respectives.

La Guinée équatoriale et le Cameroun ont officialisé, mardi 3 février 2026 à Malabo, la signature de l’accord d’exploitation conjointe des gisements pétroliers transfrontaliers Yoyo-Yolanda, un projet à haute valeur économique pour les deux États. La cérémonie, présidée par le Vice-Président équato-guinéen, Teodoro Nguema Obiang Mangue, s’est tenue au Palais du Peuple et a réuni les principaux acteurs institutionnels et industriels du secteur énergétique.

Le gouvernement camerounais était représenté par le ministre des Mines, de l’Industrie et du Développement technologique, Fuh Calistus Gentry, aux côtés des autorités équato-guinéennes, dont le Premier ministre Manuel Osa Nsue, ainsi que des responsables de GEPETROL, de la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun (SNH) et de la compagnie Chevron.

Sur le plan économique, l’accord Yoyo-Yolanda vise à maximiser la rentabilité de gisements partagés grâce à une gestion coordonnée des investissements, des infrastructures et des opérations. Cette approche commune permettra de réduire les coûts d’exploitation, d’accroître les revenus pétroliers et de renforcer la contribution du secteur aux finances publiques des deux pays. Des retombées significatives sont également attendues en matière de création d’emplois et de transfert de compétences.

Pour Nguema Obiang Mangue, cet accord constitue « un cadre de coopération technique et économique capable de transformer les ressources partagées en leviers de croissance ». Première expérience d’exploitation conjointe de ce type pour la Guinée équatoriale, le projet illustre une coopération Sud-Sud pragmatique, positionnant Malabo et Yaoundé comme des acteurs énergétiques majeurs en Afrique centrale.