Cameroun : « La souveraineté économique commence par la sortie du franc CFA », Serge Espoir Matomba à Paul Biya

Dans une lettre ouverte adressée au président Paul Biya, le premier secrétaire du Parti uni pour la rénovation sociale, Serge Espoir Matomba, fait des propositions pour une relance économique souveraine et durable au Cameroun. Voici l’intégralité de la lettre.

« Monsieur le Président,

En ma qualité de Premier Secrétaire du Parti Uni pour la Rénovation Sociale (PURS), je vous adresse cette lettre ouverte au nom de tous les citoyens qui aspirent à un Cameroun libre, prospère et souverain.

Notre pays fait face à des défis majeurs: la vie chère, le chômage des jeunes, la précarité sociale et une dépendance financière chronique vis-à-vis des bailleurs internationaux. Ces maux ne sont pas une fatalité. Ils appellent à des décisions audacieuses, à une vision claire et à un engagement ferme pour redonner au Cameroun sa pleine capacité d’action.

1. La souveraineté économique commence par la sortie du franc CFA

Le franc CFA, hérité d’un système monétaire colonial, limite notre autonomie économique. Il est temps d’envisager sérieusement une sortie ordonnée de cette monnaie, en créant une devise nationale ou régionale, gérée par des institutions solides et adossée à nos ressources. Cette réforme, loin d’être un repli, serait un acte de responsabilité et de maturité économique.

2. Une relance économique fondée sur la production, non sur l’endettement

La relance ne peut plus s’appuyer sur une dette extérieure croissante. Il faut rompre avec la logique de dépendance vis-à-vis du FMI, de la Banque mondiale et autres bailleurs. Le Cameroun doit investir dans ses propres forces: l’agriculture, l’énergie, l’industrie locale, la transformation de ses matières premières. C’est ainsi que nous créerons des emplois durables et que nous réduirons la pauvreté.

3. Taxation des multinationales et renégociation des contrats léonins

Nous devons reprendre le contrôle sur les ressources naturelles en exigeant de renégocier les contrats léonins qui privent l’État de sa souveraineté économique. Cela passe par une fiscalité véritablement équitable, capable de taxer correctement les multinationales et de mettre en place des mécanismes fermes contre l’évasion fiscale. En parallèle, il devient urgent de renégocier les concessions pétrolières, minières et forestières, tout en imposant des quotas de transformation locale afin que la valeur ajoutée reste enfin dans le pays.

4. Un Cameroun où chaque citoyen vit dignement

La prospérité ne se mesure pas seulement en chiffres macroéconomiques. Elle se vit dans les foyers, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les quartiers. Il est urgent de garantir à chaque Camerounais un accès équitable à l’éducation, à la santé, à la sécurité et à un emploi décent. Cela exige une gouvernance transparente, une planification stratégique et une volonté politique affirmée.

Monsieur le Président, l’histoire offre parfois des moments où le destin d’un peuple peut basculer vers la grandeur. Ce moment est venu. Le Cameroun peut devenir le moteur économique de l’Afrique centrale, à condition de prendre les décisions qui s’imposent.

Je vous exhorte, avec respect et détermination, à engager notre pays sur la voie de la souveraineté économique, de la relance productive et du progrès social.

Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.