Cameroun : le gouvernement publie le calendrier de l’année scolaire 2025/2026

Les ministres de l’Education de base et des Enseignements secondaires ont rendu public un arrêté conjoint y relatif en date du 19 août 2025.

L’arrêté conjoint signé du ministre de l’Education de base, le Pr Laurent Serge Etoundi Ngoa, et de la ministre des Enseignements secondaires le Pr Pauline Nalova Lyonga, fixe le début de l’année scolaire 2025/2026 au 08 septembre 2025 à 7h30. Ladite année s’achève le vendredi 31 juillet 2026 à 15h30. Les activités d’enseignement et d’apprentissage seront organisées en présentiel et/ ou à distance.

L’année scolaire se divise en trois trimestres. Le premier ira du lundi 08 septembre 2025 au vendredi 28 novembre 2025. Le deuxième trimestre comportera deux parties. La première commencera le lundi 1er décembre et se terminera le vendredi 19 décembre 2025. La deuxième partie se déroulera du lundi 05 janvier 2026 au vendredi 06 mars 2026. Le troisième et dernier trimestre de l’année est aussi divisé en deux parties. La première s’étendra du lundi 09 mars au jeudi 02 avril 2026 et la deuxième, du lundi 20 avril au vendredi 12 juin 2026.

L’année qui commence bientôt comporte deux périodes d’interruption des enseignements de deux semaines chacune. La première interruption qui correspond aux congés de Noël s’étend du vendredi 19 décembre 2025 au lundi 05 janvier 2026 à 7h30. La deuxième période d’interruption correspondant aux congés de Pâques ira du jeudi 02 avril 2026 à 15h30 au lundi 20 avril 2026 à 7h30. Pendant cette période d’interruption, les jeux FENASCO A et B vont se dérouler. La fin de cette période annonce souvent le début des examens officiels.

Le calendrier publié prévoit que les examens et concours relevant de l’Education de base vont se dérouler du lundi 11 mai au vendredi 31 juillet 2026. Ceux relevant des Enseignements secondaires auront lieu au cours de la période allant du mercredi 13 mai au vendredi 31 juillet 2026. Des textes particuliers fixeront les dates exactes de ces différents examens. Mais, les épreuves zéro du CEP et MOCK auront lieu les jeudi 23 et vendredi 24 avril 2026. Les épreuves pratiques d’EPS vont se tenir du lundi 27 avril au vendredi 15 mai 2026. La rentrée scolaire 2026/2027 pour les élèves est prévue le 07 septembre 2026.