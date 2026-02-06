Cameroun :Le Ministre Mbarga Atangana inaugure le centre commercial KKUMAYAS à Yaoundé

Le membre du gouvernement était accompagné du Haut-commissaire de l’Inde pour la circonstance.

Le Ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, a procédé ce jeudi 5 février 2026 à Yaoundé, à l’inauguration officielle du centre commercial KKUMAYAS WARDA. La cérémonie s’est déroulée en présence du Haut-Commissaire de l’Inde au Cameroun, Shri Vijay Khanbuja, ainsi que des autorités administratives et municipales locales.

Implanté au quartier Warda, entre la boulangerie Élysée et la Direction Générale des Impôts, le complexe s’étend sur une superficie de 4 700 m². Il s’inscrit dans la dynamique gouvernementale de modernisation du paysage commercial camerounais.

KKUMAYAS se distingue par son concept innovant de « Carry and Cash », offrant, sous une même enseigne, des produits de grande consommation à des prix de gros, accessibles aussi bien aux commerçants qu’aux ménages. Pour le Ministre du Commerce, cette approche contribue à la régulation des prix et à la protection du pouvoir d’achat des consommateurs.

Véritable levier de développement, le centre génère près de 200 emplois directs et indirects et favorise la promotion du « Made in Cameroon ». Le Haut-Commissaire de l’Inde a, pour sa part, salué l’excellence de la coopération indo-camerounaise, illustrée par l’investissement du Groupe KKUMAYAS.

La cérémonie s’est achevée par la coupure du ruban symbolique et une visite guidée des installations.