Cameroun : le parlement examine un projet de budget de 8 816,4 milliards de F

Le projet de loi de Finances a été déposé le 26 novembre 2025 sur la table des députés et prévoit un budget en augmentation de 14% comparé au budget de l’exercice 2025.

La session parlementaire ordinaire du mois de novembre, la dernière de l’année législative 2025 qui tire à sa fin, entame un tournant décisif avec le dépôt du projet de loi de finances. Le gouvernement a soumis le 26 novembre 2025, le projet de loi de finances pour l’exercice 2026.

A la lecture de l’exposé des motifs, ce projet de loi prévoit un budget de 8 816,4 milliards de francs CFA contre 7 335,9 milliards de Francs CFA en 2025, soit une augmentation de 1 080,5 milliards de F en valeur absolue et 14,0% en valeur relative. Le budget général est projeté à 8 683,9 milliards en 2026 soit une augmentation de 1 014,9 milliards correspondant à +13% par rapport à 2025 où le budget général était arrêté à 7 669,0 milliards. Le budget lié aux comptes d’affectation spéciale projeté pour 2026 s’élève à 132,5 milliards, en hausse de 65,6 milliards comparé à 2025 où il se situait à 66,9 milliards.

Dans sa structuration, le budget général projeté en 2026 comprend des recettes internes évaluées à 5 887 milliards de F en augmentation de 452,2 milliards comparé à 2025, soit une hausse de 8,3%. Ces recettes se répartissent en quatre composantes dont 523,7 milliards de recettes pétrolières et gazières, 4 889,5 milliards de recettes fiscales et douanières, 400 milliards de recettes fiscales et 73,8 milliards de dons.

Les dépenses budgétaires hors principal de la dette quant à elles s’élèvent à 6 210,5 milliards en 2026, soit une augmentation de 10% par rapport à 2025. Elles comprennent les dépenses de personnel qui se chiffrent à 1 625,4 milliards, les biens et services à 1 206 milliards, les transferts et subventions à 820,3 milliards, les intérêts de la dette à 532,5 milliards et les dépenses d’investissement à 2 026,3 milliards.

L’exposé de motifs signale aussi la création d’un Fonds spécial pour le soutien de l’autonomisation économique des femmes et la promotion de l’emploi des jeunes. Ce fonds sera pourvu d’une enveloppe de 50 milliards de francs CFA.

Déjà introduit au parlement, l’examen du projet de loi de finances va se faire durant ces jours. Après la présentation du programme économique, financier social et culturel du gouvernement par le Premier ministre Joseph Dion Ngute le 26 novembre devant les députés, chaque ministre va passer devant les élus du peuple, puis devant les sénateurs pour défendre l’enveloppe budgétaire de son département ministériel.