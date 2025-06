Cameroun : les CVUC saluent l’appui de l’Union européenne au développement des communes

Le président de l’Association des Communes et villes unies du Cameroun, Augustin Tamba, l’a souligné à l’ouverture des Journées économiques internationales des communes le 02 juin 2025 à Yaoundé.

La 3è édition des Journées économiques internationales des communes ont ouvert leurs portes le lundi 02 juin 2025 au cours d’une cérémonie présidée par le Premier ministre Joseph Dion Ngute au Palais des Congrès de Yaoundé. A l’occasion de la cérémonie d’ouverture qui a réuni les maires, les membres du gouvernement, les délégations de 27 pays à travers le monde, les différentes prises de parole ont convergé vers la concrétisation des actions engagées à la suite des JEICOM 2021 et 2023. L’édition 2025 se déroulant dans un contexte marqué par l’approche des échéances électorales et la situation économique nationale qui demande une conjugaison des efforts.

Dans cette dynamique, le président de l’Association des communes et villes unies du Cameroun, le maire de Yaoundé 7, Augustin Tamba, a relevé l’importance de capitaliser les acquis des JEICOM 2021 et 2023 et d’activer le levier de la coopération décentralisée à travers une grande campagne de mobilisation ciblée. La présence d’une délégation marocaine, d’une délégation de l’Union européenne, de la France, des partenaires financiers et de 800 entreprises étrangères au JEICOM 2025 témoigne de cette coopération fructueuse. A cet effet, les CVUC à travers son président Augustin Tamba a exprimé la reconnaissance des communes à l’endroit de la Team Europe pour ses soutiens. « Nous apprécions aussi la forte implication des pays de l’Union européenne avec mention spéciale à la France, des entreprises de l’espace de l’Union européenne et le groupement du patronat français ».

En effet, selon l’Ambassadeur de la délégation de l’Union européenne au Cameroun et en Guinée Equatoriale, S.E. Jean-Marc Châtaigner, « l’Union européenne est et restera un partenaire engagé pour le développement local et de la décentralisation au Cameroun ». La Team Europe partage avec les communes du Cameroun la vision d’avancer ensemble sur le concret pour répondre aux besoins réels des populations.

L’Union européenne et ses Etats membres soutiennent main dans la main avec les ministères sectoriels et les acteurs locaux les collectivités à travers le Programme d’appui à la décentralisation et au développement local au Cameroun (Padl). La stratégie Global Gateway permet aussi aux collectivités de bénéficier des réalisations dans les domaines d’infrastructure, de l’énergie, du digital, de l’économie solidaire ou même de l’agro-industrie.

Pour ce faire, le gouvernement de la République qui est favorable à la mise en œuvre de la décentralisation en vue du développement local crée des conditions favorables pour l’investissement. « Le gouvernement met à la disposition des partenaires des communes un cadre incitatif favorable à l’investissement des partenaires étrangers et en tant que besoin, un accompagnement particularisé », a assuré le Premier ministre dans son discours d’ouverture. Joseph Dion Ngute a invité les communes à « tirer profit de l’expertise internationale disponible aux JEICOM ainsi que des solutions innovantes portées par les partenaires au développement ».

Ces solutions sont proposées par des communes des pays amis partenaires, des investisseurs nationaux privés et étrangers des organisations faitières des communes partenaires ainsi que des organismes publics et privés. Il est prévu au cours des trois jours de l’événement, la signature de plusieurs conventions.