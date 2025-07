Cameroun : Marc Brys démissionne pour rémunération impayée

L’entraineur des Lions indomptables du Cameroun dépose sa lettre de démission après avoir servi dans un climat de tension comme dans un panier à crabes.

L’aventure s’achève pour Marc Brys à la tête du staff technique des Lions indomptables séniors. Le technicien belge âgé de 62 ans a déposé sa lettre de démission au ministère des Sports, après 15 mois de travail marqué par un climat de tension entre le ministre des Sports et de l’Education civique, Narcisse Mouelle Kombi et le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o.

Le contrat signé entre Marc Brys et l’Etat du Cameroun représenté par le Minsep prend ainsi fin de manière inattendue. Au moment où tout le monde pensait que le pire a été écarté, la nouvelle tombe. « J’ai l’honneur de vous notifier ma décision de résilier unilatéralement ledit contrat pour motif valable, en raison du non-paiement de ma rémunération et celle de mon personnel depuis plus de 60 jours », écrit Marc Brys qui dénonce un manquement grave à l’exécution du contrat constituant un motif légal de rupture.

L’entraineur rappelle au ministre qu’après plusieurs mois de travail, il n’a perçu aucune rémunération. Pourtant le contrat signé le 08 avril 2024 prévoit le versement au plus tard le 08 de chaque mois. Il exige le paiement immédiat de la valeur résiduelle du contrat sous peine de saisine du Tribunal arbitral du sport.

Dans un communiqué en date du 23 juillet 2025, la Fédération camerounaise de football accuse réception de la notification de la résiliation du contrat. La Fécafoot « prend acte de la rupture unilatérale de cette relation contractuelle ». La fédération dit avoir saisi ls autorités publiques compétente pour l’élaboration urgente d’une stratégie permettant de circonscrire l’impact de cette vacance à la tête du staff technique des Lions indomptables.

L’équipe nationale de football, l’une des meilleures sélections du continent africain plonge ainsi dans la crise au moment où elle s’apprête à disputer des matchs importants et à entrer en compétition. Les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 doivent se poursuivre bientôt. La prochaine Coupe d’Afrique des Nations débute au Maroc le 21 décembre 2025.

Depuis sa nomination à la tête du staff du 02 avril 2024, une crise sans précédent est née entre les deux institutions mettant à mal l’environnement sportif national. Désigné par le ministre des Sports avec l’accord de la présidence de la République, Marc Brys a été contesté par Samuel Eto’o qui a à son tour désigné un autre staff concurrent. C’est dans ce climat que l’entraineur a entamé sa mission au Cameroun.

Les premières rencontres disputées par l’équipe l’équipement ont mis à la crise du bicéphalisme et la division entre la Fédération et le ministère. Il aura fallu une médiation au sommet de l’Etat pour qu’un staff consensuel soit désigné le 1er octobre 2024, faisant calmer les tensions, sans y mettre fin. La suite de la collaboration entre Marc Brys et Samuel Eto’o n’a plus été sereine. Mais cela n’a pas empêché au coach de réaliser de belles performances avec les Lions.