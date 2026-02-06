Cameroun/ population : près de 29 millions d’habitants estimés en 2023, selon le BUCREP

En attendant le dénombrement principal du 4ᵉ Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH), le Cameroun dispose désormais d’estimations démographiques actualisées.

Le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) demeure la source la plus fiable pour disposer de données exhaustives et détaillées sur les caractéristiques démographiques, économiques et socioculturelles de la population, jusqu’au niveau géographique le plus fin. Ces données constituent un outil stratégique pour la planification, le suivi et l’évaluation des politiques publiques, aussi bien au niveau national que régional et communal.

Le Cameroun a déjà réalisé trois recensements généraux : en avril 1976, en avril 1987 et en novembre 2005. Toutefois, vingt ans après le dernier exercice, les données disponibles sont devenues obsolètes, rendant urgente la réalisation du 4ᵉ RGPH, actuellement en phase de préparation.

Des estimations provisoires pour combler le vide statistique

Face à la forte demande en données démographiques récentes exprimée par les administrations, les institutions nationales et les partenaires au développement, le Bureau Central des Recensements et des Études de Population (BUCREP) a entrepris de produire des estimations de population pour l’année 2023, couvrant l’ensemble des unités administratives du pays.

Ces estimations reposent sur le traitement et la fusion de plusieurs sources de données, notamment :

les recensements pilotes du 4ᵉ RGPH réalisés en 2018 et 2023 ;

des enquêtes nationales récentes, dont le CMIS 2022, l’EESI 2021 et l’ECAM 5 (2021/2022) ;

les limites administratives officielles du Cameroun ;

l’empreinte du bâti et diverses données géospatiales (occupation des sols, infrastructures routières, variables climatiques, caractéristiques physiques).

Une méthodologie innovante inspirée de WorldPop

Les estimations ont été produites grâce à des techniques avancées développées par WorldPop, un groupe de recherche international spécialisé dans la production de données démographiques spatialisées à des fins de santé et de développement durable. Cette approche, également utilisée par l’UNFPA et l’Université de Southampton, repose sur des modèles bayésiens intégrant des données démographiques et géospatiales.

L’un des principaux atouts de cette méthode est sa capacité à estimer la population jusque dans des zones difficiles d’accès, offrant ainsi un niveau de désagrégation très fin.

Dans le contexte actuel, ces estimations constituent une alternative crédible et pertinente, bien qu’elles ne puissent se substituer durablement à un recensement général.

Selon les résultats publiés par le BUCREP, la population du Cameroun est estimée à 28 856 127 habitants en 2023. Ce chiffre est cohérent avec les projections d’autres sources internationales, notamment la Division de la Population des Nations Unies (UN DESA) et Worldometers, qui situent également la population camerounaise autour de 28 millions d’habitants.

Répartition régionale estimée en 2023

Extrême-Nord : 5 573 289 habitants (19,3 %);

Centre : 5 204 170 habitants (18,0 %);

Littoral : 4 247 503 habitants (14,7 %);

Nord-Ouest : 1 774 119 habitants (6.1%);

Ouest : 3 315 190 habitants (11,5 %);

Sud : 938 738 habitants (3.3 %);

Adamaoua : 1 525 175 habitants (5,3 %);

Sud-Ouest : 1 324 187 habitants (4,6 %);

Est : 1 200 281 habitants (4,2 %);

Nord : 3 723 485 habitants (13 %).

Les régions de l’Extrême-Nord, du Centre et du Littoral demeurent ainsi les plus peuplées du pays, une tendance déjà observée lors du recensement de 2005.

Le BUCREP souligne que les résultats obtenus, comparés à d’autres sources nationales et internationales, présentent une bonne qualité globale. Toutefois, ces estimations restent une solution transitoire. Le recensement général de la population demeure irremplaçable pour produire des données démographiques complètes, harmonisées et durables.

La mise en œuvre effective du dénombrement principal du 4ᵉ RGPH reste donc une priorité stratégique pour le Cameroun, afin d’accompagner efficacement les politiques de développement et la planification territoriale.