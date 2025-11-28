Cameroun : Samuel Eto’o bien parti pour un second mandat à la Fecafoot

Le président sortant de la Fédération camerounaise de football est le seul candidat à sa propre succession à l’élection prévue demain le 29 novembre 2025.

Le Centre technique de la CAF à Mbankomo, commune située à une vingtaine de kilomètres de Yaoundé abrite une assemblée générale de la Fédération camerounaise de football dans quelques heures. La rencontre présente un caractère particulier en raison d’une candidature unique validée au poste de président du Comité exécutif de la fédération faisant l’élection au poste de président, une formalité sans enjeu.

Samuel Eto’o, élu pour la première fois président de la Fecafoot le 11 décembre 2021, est le seul candidat à ce poste. L’élection se fera ainsi sans challenge après que la commission électorale a écarté les autres candidatures. Les délégués appelés à choisir le prochain président du Comité exécutif de la Fédération éliront Samuel Eto’o par acclamation. Lui qui ne sera pas à sa première élection du genre.

Seul candidat en lice pour la région Afrique centrale, l’ancienne star du football a été élu par acclamation au Comité exécutif de la Confédération africaine de football le 12 mars 2025. C’était à la suite du rejet de la candidature de Seydou Mbombo Njoya qui occupait le poste et que l’ancien attaquant camerounais avait battu aux élections à la Fecafoot en décembre 2021. Son objectif étant de « redonner au football camerounais sa grandeur », il ne recule pas. Il vient de contrer, avec l’appui de la CAF et la FIFA qui dépêchent des émissaires pour y prendre part, l’annulation de cette assemblée.

Cependant, l’objectif fixé à l’entame du premier mandat n’est pas atteint. Si certaines évolutions ont pu être observées dans le management à la Fédération, fort est de constater que les sélections nationales de football n’ont pas affiché de bonnes performances lors des compétitions internationales auxquelles elles ont pris part. Sortis en 8èmes de finale à la CAN 2024 par le Nigeria, les Lions indomptables étaient éliminés le 2 décembre 2022 au Mondial qatari en phase de poule. A la CAN qu’ils ont accueillie au Cameroun, ils ont terminé troisième.

Pour certains observateurs, si les résultats ne suivent pas, c’est aussi à cause de multiples conflits qui ont marqué la mandature de Samuel Eto’o. Des conflits avec des acteurs du football camerounais qui ont été tranchés à plusieurs reprises devant les juridictions. Des crises continues ont opposé la Fédération pilotée par Samuel Eto’o au ministère des Sports et de l’Éducation physique jusqu’à la veille de la tenue de l’assemblée générale du 29 novembre 2025.