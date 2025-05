Cameroun : Voici les chiffres des PME en 2024

La présentation des données statistiques du domaine des PME, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat a eu lieu le mardi 13 mai 2025, au cours d’une cérémonie présidée par le Ministre des PME, Achille BASSILEKIN III.

En dépit des conséquences multiples des différents chocs (perturbations de la chaine logistique mondiale, persistance des tensions inflationnistes, perturbations sécuritaires dans certaines régions), on a observé en 2024, une dynamique croissance dans la densification du tissu économique du pays.

Au compte des actifs, on estime le stock des PME à 443 524 acteurs en activités sur le territoire national sur un total 444 302 entreprises. Ce stock est en hausse de 12,8 % par rapport à 2023.

Par ailleurs, on dénombre 21 132 nouvelles PME créées dans les Centres des Formalités de Création des Entreprises (CFCE) en 2024 contre 19 651 en 2023, soit une augmentation de 7,5 %. On note aussi, une légère hausse des nouvelles créations des Organisations de l’Economie Sociale (OES) de plus de 1,13% entre 2024 et 2023 (3 909 en 2024 contre 3 865 en 2023). Pour ce qui est des Unités de Production Artisanale (UPA), on compte 3 602 nouvelles UPA enregistrées dans les Bureaux Communaux d’Artisanat (BCA) ; en légère augmentation (+1,26 %) par rapport à 2023. Pour ce qui est du secteur informel, les estimations tablent sur 3,7 millions acteurs en 2024.

S’agissant des PME créées en 2024, 85,4 % sont dans le secteur tertiaire, 11,8 % sont dans le secteur secondaire et 2,8 % sont dans le primaire. Pour ce qui est des OES créées en 2024, 61,6 % sont dans le secteur primaire, 25,2 % sont dans le secondaire et 13,2 % dans le tertiaire. En ce qui concerne les UPA enregistrées en 2024, 25,8 % exercent dans l’artisanat de d’art, 54,9 % exercent dans l’artisanat de production et 19,2 % exercent dans l’artisanat de service.

De façon générale, on observe une bonne dynamique de l’entrepreneuriat féminin notamment en ce qui concerne la création des PME portées par les femmes et l’enregistrement des UPA. La proportion des PME créées par les femmes est 31,39 % en 2024 en augmentation de 4,84 % par rapport à 2023. La représentativité du genre féminin dans le secteur de l’artisanat reste majoritaire depuis 2022 et représente 53,37 % en 2024.

Pour ce qui est des emplois, les nouvelles PME, OES et UPA créées en 2024 permettent d’enregistrer 142 160 emplois prévisionnels créés dont 75,5 % par les PME ; 22 % par les OES et 2,5 % par les UPA. On dénombre par ailleurs, 1 219 emplois créés en 2024 par les entreprises accompagnées par la Bourse de Sous-traitance et de Partenariat du Cameroun (BSTP-CMR) et, 115 emplois créés par les entreprises créées par les incubés de la Pépinière Nationale Pilote d’Entreprises d’Edéa (PNPE).

Nonobstant ces résultats, des efforts complémentaires seront nécessaires pour que les PMEESA puissent jouer pleinement leur rôle de catalyseur de l’économie et s’intégrer dans les chaines de valeur nationale Bourse de Sous-traitance et de Partenariat du Cameroun (BSTP-CMR). Il est question dans le CSP 2026-2028 de définir des actions à forte valeur ajoutée devant contribuer de manière efficace à l’atteinte des objectifs visés dans la SND30.