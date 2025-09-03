SportFootball



Cameroun vs Eswatini : les Lions indomptables font les derniers réglages avant-match

Après leur séance d’entrainement au stade omnisports Ahmadou Ahidjo mardi après-midi, les joueurs de la sélection nationale camerounaise poursuivent la…

Publié par Arnaud Nicolas MAWEL
le: 3 septembre 2025
Les Lions affinent leur préparation avant match

Après leur séance d’entrainement au stade omnisports Ahmadou Ahidjo mardi après-midi, les joueurs de la sélection nationale camerounaise poursuivent la préparation ce mercredi.

Les Lions indomptables intensifient depuis mardi leur préparation en vue de la rencontre avec les Boucliers du Roi prévue jeudi prochain à 20 heures au stade omnisport Ahmadou Ahidjo. 24 joueurs de la sélection nationale masculine sénior ont pris part à la séance d’entrainement du 02 septembre à Mfandena sous la supervision du coach Marc Brys.  Manquaient encore à l’appel Christopher Wooh et Yvan Neyou attendus dans la capitale ce mercredi.

La journée du 03 septembre prévoit une réunion technique avant-match prévue dès 11 heures. Dans l’après-midi, les activités prévues concernent la conférence de presse avant-match à 16 heures pour les Lions du Cameroun et à 16h30 pour les Boucliers d’Eswatini présents à Yaoundé depuis mardi. À 18 heures, les joueurs ont une séance d’entrainement avec connaissance du terrain de jeu.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



La sélection d’Eswatini anciennement appelée Swaziland est arrivée à Yaoundé le soir du 02 septembre. L’équipe conduite par l’entraineur Zdravko Logarusic est constituée de 22 joueurs engagés à arracher la victoire au cours du match retour. Lors du match aller en Afrique du Sud, la majorité des joueurs retenus pour l’expédition de Yaoundé étaient de la partie. La confrontation s’est achevée sur un score de zéro but partout.

Du côté des Lions, l’engagement reste le même, celui de gagner le match comptant pour la 7è journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Etats-Canada-Mexique 2026. Lors de la réunion qu’il a présidée lundi dernier, le ministre des Sports et de l’Education physique, Narcisse Mouelle Kombi a plaidé pour la présence de l’assistant Brys sur le banc de touche des Lions ce jeudi. Le patron des sports a alors demandé à la Fecafoot de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet pour que Joachim Mununga soit aux côtés de Marc Brys.

