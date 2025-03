CAN 2025 : le Kenya ouvre une enquête contre le Cameroun pour suspicion de match truqué

La Fédération kényane de football (FKF) a décidé d’ouvrir une enquête sur des soupçons de match truqué de la sélection nationale contre le Cameroun, en qualifications de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

En octobre passé, le Cameroun a joué contre le Kenya. Organisée à Yaoundé le 11 octobre 2024, la rencontre en question s’était soldée par une victoire des Lions indomptables sur les Harambee Stars, 4 buts à 1. Cette défaite avait anéanti toutes chances des Kényans de se qualifier pour la phase finale de la CAN qui se déroulera au Maroc à partir de décembre 2025. Et avait entraîné la démission du sélectionneur d’alors, Engin Firat.

Ensuite, la FKF a confirmé qu’elle était au courant de vidéos circulant en ligne mettant en cause le gardien de but du Kenya Patrick Matasi, éveillant les soupçons d’une possible manipulation de match.

Depuis, Patrick Matasi n’a pas été retenu par le nouveau sélectionneur, l’ancien international sud-africain Benni McCarthy, pour participer aux rencontres du groupe F contre la Gambie et le Gabon dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2026, les 20 et 23 mars.

Alors, la Fédération kényane de football (FKF) a décidé d’ouvrir sur des soupçons de match truqué de la sélection nationale contre le Cameroun

« La FKF défend l’intégrité du football et a lancé une enquête officielle, en collaboration avec la FIFA, la CAF et d’autres autorités compétentes », a déclaré la fédération dans un communiqué.

« Nous réaffirmons notre politique de tolérance zéro en matière de manipulation de matches et nous engageons à préserver la crédibilité de notre compétition », martèle-t-elle sans préciser, le ou les matchs concernés.