CEMAC : la Commission suspend provisoirement ses activités faute de trésorerie

La Commission de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) a annoncé la suspension provisoire de l’ensemble de…

Publié par Dimitri Mebenga
le: 6 février 2026
(DR)
© (DR)

La Commission de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) a annoncé la suspension provisoire de l’ensemble de ses activités et missions, en raison d’une dégradation continue de sa situation financière.

La décision a été rendue publique à travers une note circulaire signée le 05 février 2026 par le président de la Commission, Baltasar Engonga.

Selon le document, les chiffres présentés régulièrement par les agents comptables font état d’un niveau de trésorerie extrêmement faible, compromettant le fonctionnement normal des institutions communautaires. Malgré les instructions du Conseil des ministres de l’UEAC et une mission circulaire menée par le vice-président de la Commission dans plusieurs États membres, les résultats attendus tardent à se concrétiser.
Face à cette situation jugée « plus que préoccupante », la Commission a décidé de suspendre toutes ses activités non essentielles, dans l’attente d’une amélioration du recouvrement de la Taxe Communautaire d’Intégration (TCI).

Seules les actions à caractère hautement stratégique resteront autorisées.

