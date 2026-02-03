CM14 de l’OMC : le Cameroun affine ses derniers réglages

Le ministre du Commerce suit l’état d’avancement des préparatifs.

À moins de deux mois de la 14ᵉ Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), prévue du 26 au 29 mars 2026 à Yaoundé, le Cameroun intensifie les préparatifs. En collaboration étroite avec le Secrétariat de l’OMC, les autorités nationales affichent un niveau d’avancement jugé globalement satisfaisant.

Placée sous la coordination d’un Comité national d’organisation, la préparation de la CM14 mobilise plusieurs sous-comités spécialisés dirigés par des membres du gouvernement. Selon le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, les équipes camerounaises travaillent en parfaite synergie avec les experts de l’OMC, qui ont salué les progrès réalisés.

Sur le plan logistique, les efforts portent sur la rénovation et l’aménagement des sites clés destinés à accueillir les hauts responsables de l’Organisation, et le Palais des Congrès de Yaoundé, qui abritera les sessions ministérielles et techniques. La question de l’hébergement des délégations fait également l’objet d’un suivi rigoureux, avec 1 594 réservations déjà confirmées à la mi-janvier 2026.

Parallèlement, les autorités finalisent le contenu des travaux ministériels et la programmation d’événements parallèles.

Depuis le 2 janvier 2026, une mission d’évaluation de l’OMC séjourne à Yaoundé afin de s’assurer du respect des engagements pris par le pays hôte.